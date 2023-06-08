"Фиорентина" потерпела фиаско во втором финале за последние две недели.

В среду, 7 июня, состоялся финальный поединок Лиги конференций сезона-2022/2023, в котором "Фиорентина" противостояла "Вест Хэму".

Встреча проходила на стадионе "Эден Арена" в Праге и завершилась победой английского клуба со счетом 2:1.

Первый тайм этого противостояния завершился без забитых голов.

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Открыли счет в игре футболисты "Вест Хэма" - на 62-й минуте форвард "молотобойцев" Мохамед Саид Бенрахма реализовал пенальти.

"Фиорентине" хватило пяти минут, чтобы сравнять счет в поединке - гол "фиалок" забил Джакомо Бонавентура.

На 90-й минуте "Вест Хэму" удалось во второй раз выйти вперед и, как оказалось в итоге, вырвать победу в этом сражении. Победный гол в составе лондонского клуба забил Джаррод Боуэн.

"Фиорентина" - "Вест Хэм" - 1:2

Голы: Бонавентура, 67 - Бенрахма, 62 (пен), Боуэн, 90

"Фиорентина": Терраччано, Додо, Миленкович, Раньери (Игорь, 84), Бираги, Амрабат, Бонавентура, Мандрагора (Барак, 90+3), Гонсалес, Йович (Артур Кабрал, 46), Куамэ (Сапонара, 62)

"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал, Зума (Керер, 61), Агерд, Эмерсон, Соучек, Райс, Пакета, Боуэн, Антонио (Огбонна, 90+4), Бенрама (Форнальс, 76)

Предупреждения: Мандрагора, Данкан, Миленкович, Амрабат - Бенрахма, Агерд

Обзор матча:

Стоит отметить, что "Фиорентина" проиграла в двух финалах за две недели. Помимо поражения в финале Лиги конференций, "фиалки" также уступили "Интеру" в решающем матче Кубка Италии, который состоялся в среду, 24 мая.

Добавим, что благодаря победе "Вест Хэма" в финале Лиги конференций английская Премьер-лига получила дополнительную путевку в еврокубки. В общей сложности АПЛ будет представлена в следующем сезоне восемью клубами.

"Манчестер Сити", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" сыграют в Лиге чемпионов, "Ливерпуль" и "Брайтон" квалифицировались в Лигу Европы через чемпионат, а "Вест Хэм" добыл пропуск в групповой раунд этого турнира благодаря победе в Лиге конференций. "Астон Вилла" в следующем сезоне сыграет в Лиге конференций.

Напомним, Лига конференций это новый турнир, который проводится всего второй раз. Победителем прошлого розыгрыша турнира стала римская "Рома". Команда под руководством Жозе Моуриньо победила в прошлом сезоне нидерландский "Фейеноорд".

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