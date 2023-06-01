Финал Лиги конференций пройдет в Праге.

В среду, 7 июня, состоится финал Лиги конференций УЕФА сезона-2022/2023, в котором встретятся итальянская "Фиорентина" и английский "Вест Хэм".

Игра пройдет на стадионе "Эден Арена" в Праге.

Оба коллектива впервые играют в Лиге конференций.

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Итальянский клуб на стадии группового раунда ЛК занял второе место в группе А с турецким "Башакшехиром", шотландским клубом "Хартс" и "РФС" из Латвии.

В раунде плей-офф "фиалки" прошли португальскую "Брагу" (4:0, 3:2), в 1/8 финала выбили турецкий "Сивасспор" (1:0, 4:1), в четвертьфинале взяли верх в дуэли с польским клубом "Лех" (4:1, 2:3). В полуфинале "Фиорентина" победила швейцарский "Базель" (1:2, 3:1).

Лондонский "Вест Хэм" гораздо увереннее прошел групповой раунда. Подопечные Дэвида Мойеса одержали шесть побед в шести играх и заняли первоем место в группе В с бельгийским "Андерлехтом", датским "Силькеборгом" и румынским клубом "Стяуа".

В 1/8 финала лондонцы без труда прошли кипрский клуб АЕК Ларнака (2:0, 4:0), в 1/4 финала выбили бельгийский "Гент" (1:1, 4:1), а в полуфинале одолели нидерландский "АЗ Алкмаар" (2:1, 1:0).

Фиорентина - Вест Хэм: прогноз

Букмекеры считают, что в финале шансы на победу у команд примерно равны. Так, на победу "Фиорентины" в основное время принимаются ставки с коэффициентом 2,80. На победу "Вест Хэма" коэффициент 2,70. Ничья - 3,25.

По мнению аналитиков, в противостоянии "Фиорентины" и "Вест Хэма" зрители не увидят много забитых голов. На тотал меньше 2,5 коэффициент - 1,71. Тотал больше 2,5 - 2,21.

Наиболее вероятным исходом матча в основное время букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент на такой результат - 6,40.

Итоговая победа "Фиорентины" в финале Лиги конференций оценивается коэффициентом 1,96, победа "Вест Хэма" - 1,91.

Напомним, это лишь второй розыгрыш Лиги конфереций в истории. Первым победителем турнира является итальянская "Рома". В прошлом году в финальном поединке римляне победили нидерландский "Фейеноорд".

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