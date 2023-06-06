Килиан Мбаппе верит в победу "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов.

В субботу, 10 июня, состоится финальный поединок Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором "Манчестер Сити" встретится с миланским "Интером".

Поединок пройдет на стадионе "Олимпийский" в Стамбуле (Турция).

Звездный нападающий ПСЖ и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе поделился своим прогнозом на финал самого престижного клубного турнира.

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По мнению 24-летнего француза, победу в Лиге чемпионом-2023 одержит "Манчестер Сити".

"Финал Лиги чемпионов будет отличным. Я собираюсь его посмотреть. Думаю, что "Манчестер Сити" победит", - приводит слова Мбаппе Footmercato.

Добавим, что в случает победы над "Интером" в финале Лиги чемпионов, "Манчестер Сити" сможет оформить первый в своей истории золотой требл: победа в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Чемпионат Англии и Кубок страны подопечные Пепа Гвардиолы уже выиграли и теперь им осталось сделать последний шаг к выдающемуся достижению.

Напомним, Килиан Мбаппе вместе с ПСЖ вылетел в нынешнем сезоне Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух игр мюнхенской "Баварии".

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