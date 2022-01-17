Премию Ференца Пушкаша выиграл аргентинец.

17 января в Цюрихе состоялась церемония вручения наград по итогам прошлого сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2021.

Лучший гол 2021 года по версии ФИФА (Премия Ференца Пушкаша) забил 29-летний аргентинец Эрик Ламела. Сейчас он выступает за "Севилью", но гол забил в футболке "Тоттенхэма" еще до летнего трансфера в Испанию.

Ламела удивительным образом забил "Арсеналу" - ударом рабоной! Этот фантастический голевой трюк Эрик исполнил в матче АПЛ 14 марта 2021 года.

ФИФА также презентовала символическую сборную 2021 года:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма

Защитники: Рубен Диаш, Давид Алаба, Леонардо Бонуччи

Полузащитники: Н'Голо Канте, Жоржиньо, Кевин Де Брюйне

Нападающие: Лионель Месси, Роберт Левандовски, Эрлинг Холанд, Криштиану Роналду

Напомним, что лучшим футболистом года ФИФА выбрала Роберта Левандовски, а тренером - Томаса Тухеля.

Как выбирали победителей?

Победителей определяли путем голосования капитанов и главных тренеров сборных, а также приглашенных экспертов и фанатов.

Голосование продолжалось с 22 ноября и по 10 декабря включительно.

Лучший футболист года по версии ФИФА: предыдущие победители