Игроки и тренер сборной Украины / фото beachsoccer.org.ua
ФИФА официально сообщила о том, что сборная Украины по пляжному футболу не сыграет на чемпионате мира в Москве.
Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.
"ФИФА получила официальное уведомление от Украинской ассоциации футбола о решении не участвовать в чемпионате мира по пляжному футболу в России", - отметили в организации.
Также сообщается, что сборную Украины на турнире заменит сборная Швейцарии, которая в европейской квалификации стала пятой.
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Сборной Украины запретили участвовать на ЧМ в Москве: что известно
- В июне сборная Украины по пляжному футболу завоевала путевку на чемпионат мира, заняв второе место в европейской квалификации.
- Однако УАФ и Ассоциация пляжного футбола Украины запретили нашей команде участвовать на соревнованиях в Москве.
- ЧМ пройдет с 21 по 29 августа 2021 года.
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