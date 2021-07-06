Уже известно, кто заменит украинскую сборную на турнире.

ФИФА официально сообщила о том, что сборная Украины по пляжному футболу не сыграет на чемпионате мира в Москве.

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

"ФИФА получила официальное уведомление от Украинской ассоциации футбола о решении не участвовать в чемпионате мира по пляжному футболу в России", - отметили в организации.

Также сообщается, что сборную Украины на турнире заменит сборная Швейцарии, которая в европейской квалификации стала пятой.

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Сборной Украины запретили участвовать на ЧМ в Москве: что известно

В июне сборная Украины по пляжному футболу завоевала путевку на чемпионат мира, заняв второе место в европейской квалификации.

Однако УАФ и Ассоциация пляжного футбола Украины запретили нашей команде участвовать на соревнованиях в Москве.

ЧМ пройдет с 21 по 29 августа 2021 года.

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Автор: Антон Дударь