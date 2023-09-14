Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена претендентов на награду лучшему футболисту по итогам 2023 года.

Пресс-служба организации опубликовала список из 12 футболистов, претендующих на награду, в своих социальных сетях. 

Отметим, что в список номинантов попали сразу шесть футболистов, которые в прошлом сезоне выступали в "Манчестер Сити". 

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Список номинантов на премию "Лучший игрок года":

  • Хулиан Альварес ("Манчестер Сити")
  • Марсело Брозович ("Интер", "Аль-Наср")
  • Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")
  • Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", "Барселона")
  • Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")
  • Родри ("Манчестер Сити")
  • Хвича Кварацхелия ("Наполи")
  • Килиан Мбаппе (ПСЖ)
  • Лионель Месси (ПСЖ, "Интер Майами")
  • Виктор Осимхен ("Наполи")
  • Деклан Райс ("Вест Хэм", "Арсенал")
  • Бернарду Силва ("Манчестер Сити")

Кроме того, ФИФА объявила претендентов на звание лучшего вратаря по итогам 2023 года и лучшего тренера.

Список номинантов на премию "Лучший вратарь года":

  • Яссин Буну ("Севилья"/"Аль-Хиляль", сборная Марокко)
  • Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид, сборная Бельгии)
  • Эдерсон ("Манчестер Сити", сборная Бразилии)
  • Андре Онана ("Манчестер Юнайтед", сборная Камеруна)
  • Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", сборная Германии)

Список номинантов на премию "Лучший тренер года":

  • Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити")
  • Хави Эрнандес ("Барселона")
  • Симоне Индзаги ("Интер")
  • Лучано Спаллетти ("Наполи" и сборная Италии)
  • Ангелос Постекоглу ("Селтик", "Тоттенхэм")

Действующим обладателем премии "Лучший игрок года" по версии ФИФА является аргентинский нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси. 

Лучшим тренером по итогам прошлого года признали Лионеля Скалони.

Лучшим голкипером года стал вратарь "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

Напомним, сборная Аргентины в декабре прошлого года под руководством Скалони и с Месси и Мартинесом в составе выиграла ЧМ-2022 по футболу

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