Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена претендентов на награду лучшему футболисту по итогам 2023 года.
Пресс-служба организации опубликовала список из 12 футболистов, претендующих на награду, в своих социальных сетях.
Отметим, что в список номинантов попали сразу шесть футболистов, которые в прошлом сезоне выступали в "Манчестер Сити".
Список номинантов на премию "Лучший игрок года":
- Хулиан Альварес ("Манчестер Сити")
- Марсело Брозович ("Интер", "Аль-Наср")
- Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")
- Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", "Барселона")
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")
- Родри ("Манчестер Сити")
- Хвича Кварацхелия ("Наполи")
- Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- Лионель Месси (ПСЖ, "Интер Майами")
- Виктор Осимхен ("Наполи")
- Деклан Райс ("Вест Хэм", "Арсенал")
- Бернарду Силва ("Манчестер Сити")
Кроме того, ФИФА объявила претендентов на звание лучшего вратаря по итогам 2023 года и лучшего тренера.
Список номинантов на премию "Лучший вратарь года":
- Яссин Буну ("Севилья"/"Аль-Хиляль", сборная Марокко)
- Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид, сборная Бельгии)
- Эдерсон ("Манчестер Сити", сборная Бразилии)
- Андре Онана ("Манчестер Юнайтед", сборная Камеруна)
- Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", сборная Германии)
Список номинантов на премию "Лучший тренер года":
- Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити")
- Хави Эрнандес ("Барселона")
- Симоне Индзаги ("Интер")
- Лучано Спаллетти ("Наполи" и сборная Италии)
- Ангелос Постекоглу ("Селтик", "Тоттенхэм")
Действующим обладателем премии "Лучший игрок года" по версии ФИФА является аргентинский нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси.
Лучшим тренером по итогам прошлого года признали Лионеля Скалони.
Лучшим голкипером года стал вратарь "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.
Напомним, сборная Аргентины в декабре прошлого года под руководством Скалони и с Месси и Мартинесом в составе выиграла ЧМ-2022 по футболу.