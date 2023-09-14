Действующим победителем премии является Лионель Месси.

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена претендентов на награду лучшему футболисту по итогам 2023 года.

Пресс-служба организации опубликовала список из 12 футболистов, претендующих на награду, в своих социальных сетях.

Отметим, что в список номинантов попали сразу шесть футболистов, которые в прошлом сезоне выступали в "Манчестер Сити".

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Список номинантов на премию "Лучший игрок года":

Хулиан Альварес ("Манчестер Сити")

Марсело Брозович ("Интер", "Аль-Наср")

Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")

Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", "Барселона")

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

Родри ("Манчестер Сити")

Хвича Кварацхелия ("Наполи")

Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Лионель Месси (ПСЖ, "Интер Майами")

Виктор Осимхен ("Наполи")

Деклан Райс ("Вест Хэм", "Арсенал")

Бернарду Силва ("Манчестер Сити")

Кроме того, ФИФА объявила претендентов на звание лучшего вратаря по итогам 2023 года и лучшего тренера.

Список номинантов на премию "Лучший вратарь года":

Яссин Буну ("Севилья"/"Аль-Хиляль", сборная Марокко)

Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид, сборная Бельгии)

Эдерсон ("Манчестер Сити", сборная Бразилии)

Андре Онана ("Манчестер Юнайтед", сборная Камеруна)

Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", сборная Германии)

Список номинантов на премию "Лучший тренер года":

Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити")

Хави Эрнандес ("Барселона")

Симоне Индзаги ("Интер")

Лучано Спаллетти ("Наполи" и сборная Италии)

Ангелос Постекоглу ("Селтик", "Тоттенхэм")

Действующим обладателем премии "Лучший игрок года" по версии ФИФА является аргентинский нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси.

Лучшим тренером по итогам прошлого года признали Лионеля Скалони.

Лучшим голкипером года стал вратарь "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

Напомним, сборная Аргентины в декабре прошлого года под руководством Скалони и с Месси и Мартинесом в составе выиграла ЧМ-2022 по футболу.

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