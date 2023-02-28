Лионель Месси опередил Килиана Мбаппе всего на 8 баллов.

В понедельник, 27 февраля, в Париже состоялась церемония FIFA The Best Awards, на которой было объявлено имя лучшего футболиста по итогам 2022 года по версии ФИФА.

Награда досталась нападающему ПСЖ и сборной Аргентины Лионелю Месси, который обошел в голосовании своего одноклубника Килиана Мбаппе и форварда "Реала" Карима Бензема.

Международная федерация футбола опубликовала результаты голосования. Как стало известно, аргентинец всего на восемь баллов опередил Мбаппе. У Месси 52 балла, у Килиана - 44.

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Итоги голосования за лучшего футболиста 2022 года по версии ФИФА

Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ) – 52 балла

Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ) – 44

Карим Бензема (Франция, "Реал Мадрид") – 34

Лука Модрич (Хорватия, "Реал Мадрид") – 28

Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити"/"Боруссия" Дортмунд) – 24

Садио Мане (Сенегал, "Бавария"/"Ливерпуль") – 19

Хулиан Альварес (Аргентина, "Манчестер Сити"/"Ривер Плейт") – 17

Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ) – 15

Неймар (Бразилия, ПСЖ) – 13

Кевин де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити") – 10

Добавим, что награда "The Best FIFA" вручается с 2016 года.

Лионель Месси стал третьим футболистом, который выиграл этот приз два раза. Ранее это удавалось Криштиану Роналду в 2016 и 2017 годах, а также Роберту Левандовски в 2020 и 2021 годах.

В 2018 году награда от ФИФА досталась хавбеку сборной Хорватии Луке Модричу, а в 2019 - Лионелю Месси.

Напомним, в прошлом году Лионель Месси в составе сборной Аргентины стал победителем ЧМ-2022 по футболу. Аргентинский нападающий также был признан лучшим футболистом мундиаля в Катаре.

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