Лионель Месси в третий раз за карьеру получил приз лучшему игроку года по версии ФИФА.

В понедельник, 27 февраля, состоялась церемония награждения FIFA The Best Awards.

Победил в номинации за лучшего футболиста 2022 года нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси.

В голосовании 35-летний футболист обошел Карима Бензема из "Реала" и Килиана Мбаппе из ПСЖ.

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Форвард сборной Аргентины в третий раз за карьеру получил приз лучшему игроку года по версии ФИФА.

Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре, получив приз лучшему игроку турнира.

Лучшей футболисткой 2022 года стала хавбек "Барселоны" Алексия Путельяс.

Испанская футболистка опередила в голосовании англичанку из "Арсенала" Бет Мид и американку из "Сан-Диего Уэйв" Алекс Морган.

Ранее Путельяс выигрывала аналогичную награду за 2021 года, а также дважды брала "Золотой мяч" (в 2021 и 2022 годах).

На церемонии награждения FIFA The Best представили символическую сборную лучших игроков 2022 года. Примечательно, что в ФИФА решили включить в сборную четырех нападающих.

Голкипер: Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия)

Защитники: Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко), Жоау Канселу ("Бавария"/"Манчестер Сити", Португалия), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды)

Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия), Лука Модрич ("Реал", Хорватия), Каземиро ("Манчестер Юнайтед", Бразилия)

Нападающие: Лионель Месси, (ПСЖ, Аргентина), Карим Бензема ("Реал", Франция), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия)

Лучшим тренером года был признан Лионель Скалони.

44-летний специалист выиграл ЧМ-2022 по футболу со сборной Аргентины. В финале мундиаля в Катаре "альбиселесте" победили сборную Франции.

В борьбе за награду Скалони опередил Карло Анчелотти из "Реала" и Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити".

Лучшим вратарем года был признан игрок "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

Кроме 30-летнего аргентинца на победу также претендовали Тибо Куртуа из "Реала" и Яссин Буну из "Севильи".

Мартинес выиграл чемпионат мира в Катаре, став лучшим вратарем турнира. Его команда обыграла в финале сборную Франции, а Эмилиано отбил один из послематчевых пенальти. Также голкипер отразил два 11-метровых удара в серии пенальти четвертьфинального матча турнира со сборной Нидерландов.

Премию Пушкаша за лучший гол 2022 года получил Марцин Олекси.

В июне польский игрок отправил мяч "ножницами" в ворота соперника. У футболиста ампутирована левая нога. Игрок был в составе сборной Польши на ЧМ-2022 среди людей с инвалидностью с ампутацией. Он помог команде выйти в 1/8 финала, где та проиграла Бразилии (1:2).

Отметим, что впервые в истории премии FIFA The Best награду за лучший гол получил футболист с одной ногой. Среди номинантов также Димитри Пайет из "Марселя" и игрок "Тоттенхэма" Ришарлисон.

Напомним, награда "The Best FIFA Football Awards" вручается с 2016 года. Она является продолжением премии "Золотой мяч ФИФА", но без участия журнала "France Football", который вручает свою премию.

Добавим, что принимаются во внимание выступления спортсменов с 8 августа 2021 года по 18 декабря 2022 года.

Ранее премию "Лучший футболист года" по версии ФИФА получали Роберт Левандовски (2020, 2021), Лионель Месси (2019), Лука Модрич (2018) и Криштиану Роналду (2016, 2017).

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