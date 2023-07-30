Победу одесскому клубу принесли голы Бойчука и Шпорна.

В воскресенье, 30 июля, состоялся матч первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором ЛНЗ принимал одесский "Черноморец".

Поединок проходил в Черкассах на стадионе "Центральный" и завершился победой команды Романа Григорчука со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 38-й минуте - после передачи Ореста Кузика забил Богдан Бойчук. На 65-й минуте встречи одесситам удалось удвоить преимущество в счете. Второй мяч "моряков" забил Йон Шпорн.

Видео дня

ЛНЗ - "Черноморец" - 0:2

Голы: Бойчук, 39, Шпорн, 65

ЛНЗ: Самойленко, Бойко, Ковалев, Лопыренок, Наумец (Шестаков, 46), Норенков, Прядун, Рыбалка, Савин (Пасич, 64), Стасюк, Хамелюк (Копыл, 69)

"Черноморец": Билык, Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Гучек (Шторгин, 62), Кузык, Шпорн, Самсон Ономиго, Бойчук

Предупреждения: Савин (37), Хамелюк (49) - Гучек (29), Шпорн (53), Васильев (72)

В следующем туре УПЛ одесский "Черноморец" сыграет против "Колоса" из Ковалевки. Матч состоится 6 августа.

ЛНЗ в следующем туре первенства Украины встретится с "Минаем". Игра запланирована на 5 августа.

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