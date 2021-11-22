Главным событием тура стало фиаско "красных дьяволов" и увольнение Сульшера.

В Англии были сыграны все матчи 12-го тура Премьер лиги. Этот уик-энд подарил поклонникам британского чемпионата много ярких матчей и невероятных голов.

Главным событием 12-го тура АПЛ стало крупное поражение "Манчестер Юнайтед" в матче против скромного "Уотфорда" (1:4). По итогам этого фиаско руководство "красных дьяволов" приняло решение отправить в отставку главного тренера клуба Уле-Гуннара Сульшера.

Среди других матчей отметим, что "Вулверхэмптон" неожиданно остановил "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко, крупный разгром "Арсенала" "Ливерпулем" и первую победу в АПЛ Антонио Конте после его возвращения.

Стоит также отметить разгромную победу "Ман Сити" над "Эвертоном" и отдельно выделить гол Родри в этом матче, который может стать одним из лучших голов этого сезона. Испанец забил невероятным дальным ударом.

Обзор тура (видео гола Родри на 00:55):

Результаты всех матчей 12-го тура АПЛ:

Лестер - Челси - 0:3

Голы: Рюдигер (14), Канте (28), Пулишич (71)

"Вулверхэмптон" - "Вест Хэм" - 1:0

Гол: Хименес (58)

"Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед" - 4:1

Голы: Кинг (28), Сарр (44), Педру (90+2), Деннис (90+6) - Ван де Бек (50)

"Норвич" - "Саутгемптон" - 2:1

Голы: Пукки (7), Хэнли (79) - Адамс (4)

"Ньюкасл" - "Брентфорд" - 3:3

Голы: Ласкеллес (10), Жоэлинтон (39), Сен-Максимен (75) - Тони (11), Генри (31), Ласкеллес (61, аг)

"Бернли" - "Кристал Пэлас" - 3:3

Голы: Ми (19), Вуд (27), Корне (49) - Бентеке (8, 36), Геи (41)

"Астон Вилла" - "Брайтон" - 2:0

Голы: Уоткинс (84), Мингс (89)

"Ливерпуль" - "Арсенал" - 4:0

Голы: Мане (39), Жота (52), Салах (73), Минамино (77)

"Манчестер Сити" - "Эвертон" - 3:0

Голы: Стерлинг (44), Родри (55), Силва (86)

"Тоттенхэм" - "Лидс" - 2:1

Голы: Хейберг (58), Регилон (69)

Положение команд после 12-го тура:

Лидирует в турнирной таблице АПЛ лондонский "Челси" - в активе "синих" 29 заработанных баллов. Всего на три очка от них отстает "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко. На третьей позиции идет "Ливерпуль", у команды Юргена Клоппа 25 набранных очков.

В зоне вылета ничего существенно не изменилось. "Бернли" идет на 18-й позиции с 9 набранными очками за 12 игр, у "Норвича" 8 баллов и 19-я строчка, "Ньюкасл" с 6 баллами - последний.

Автор: Владимир Медяник