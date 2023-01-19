"Красные дьяволы" упустили возможность обойти "Манчестер Сити" в турнирной таблице АПЛ.

В среду, 18 января, состоялся перенесенный поединок 7-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором "Кристал Пэлас" встречался с "Манчестер Юнайтед".

Встреча прошла на стадионе "Селхерст Парк" в Лондоне и завершилась вничью со счетом 1:1.

В первом тайме "красные дьяволы" имели подавляющее преимущество над своим соперником как по владению мячом, так и по ударам по воротам. В итоге это привело к забитому голу - на 43-й минуте португальский полузащитник Бруну Фернандеш отправил мяч в сетку ворот хозяев поля после передачи Кристиана Эриксена.

Во второй половине встречи ситуация по владению практически не изменилась, но "орлы" стали чаще атаковать ворота Давида де Хеа. В итоге это привело к голу - на 90+1-й минуте "Кристал Пэлас" благодаря голу Майкла Олисе сумел сравнять счет в этой встрече, что принесло хозяевам ничью.

"Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1

Голы: Олисе, 90+1 - Фернандеш, 43

"Кристал Пэлас": Гуаита, Клайн, Ричардс, Гехи, Митчелл, Дукуре (Шлюпп, 71), Хьюз (Миливоевич, 84), Олисе, Матета (Эзе, 56), Заа, Эдуар (Айю, 71)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Эриксен (Фред, 83), Антони (Гарначо, 69), Фернандеш, Рэшфорд, Вегхорст (МакТоминей, 69)

Предупреждения: Хьюз - Мартинес, Каземиро

Обзор матча:

Стоит отметить, что гол в ворота "Кристал Пэлас" стал для португальца Бруну Фернандеша 100-м результативным действием в футболе манкунианцев.

За 19 сыгранных матчей "Манчестер Юнайтед" набрал 39 очков и занимает третье место в турниррной таблице английской Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" с 23 баллами идет на 12-й строчке.

В следующем туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде против лондонского "Арсенала". Игра запланирована на 22 января.

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