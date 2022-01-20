В рамках 1/4 финала юниорского Кубка Сан-Паулу по футболу "Палмейрас" одержал победу над "Оэсте" со счетом 5:2.
В первом тайме "Палмейрас" U-20 полностью переиграл "Оэсте" U-20, забив четыре безответных мяча. Отдельного внимания стоит гол нападающего "зеленых" Эндрика.
На 14-й минуте после серии рикошетов перед воротами "Оэсте" мяч завис на линии штрафной, а 15-летний форвард сложился и роскошной бисиклетой не оставил шансов голкиперу соперника.
Видео гола:
A 15-year-old just scored this for @Palmeiras ... 🤯🤯pic.twitter.com/cI4PE0xqmL— ESPN FC (@ESPNFC) January 19, 2022
В полуфинале Юниорского кубка команда Эндрика будет играть с "Сан-Паулу".
На счету Эндрика 9 голов в 16 матчах за молодежную команду "Палмейраса". 15-летний форвард играет за команду U-20 с 2021 года.
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15-летний Эндрик является главной звездой "Палмейраса" на этом турнире. За ним уже следят активно топ-клубы мира, а у него в инстаграме 280 тысяч подписчиков.
Список звезд Копиньи:
Турнир проводится с 1969 года. Как показывает практика, игроки, признанные лучшими на этом турнире, добиваются немалых успехов.