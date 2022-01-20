Юный форвард сложился и роскошной бисиклетой не оставил шансов голкиперу соперника.

В рамках 1/4 финала юниорского Кубка Сан-Паулу по футболу "Палмейрас" одержал победу над "Оэсте" со счетом 5:2.

В первом тайме "Палмейрас" U-20 полностью переиграл "Оэсте" U-20, забив четыре безответных мяча. Отдельного внимания стоит гол нападающего "зеленых" Эндрика.

На 14-й минуте после серии рикошетов перед воротами "Оэсте" мяч завис на линии штрафной, а 15-летний форвард сложился и роскошной бисиклетой не оставил шансов голкиперу соперника.

Видео гола:

В полуфинале Юниорского кубка команда Эндрика будет играть с "Сан-Паулу".

На счету Эндрика 9 голов в 16 матчах за молодежную команду "Палмейраса". 15-летний форвард играет за команду U-20 с 2021 года.

Читайте такжеБлагородный поступок: легенда футбола объявил о возобновлении тренировок ради одного матчаКопинья - турнир молодежных команда Сан-Паулу. Главное условие - возраст игрока не должен превышать 20 лет.

15-летний Эндрик является главной звездой "Палмейраса" на этом турнире. За ним уже следят активно топ-клубы мира, а у него в инстаграме 280 тысяч подписчиков.

Список звезд Копиньи:

Турнир проводится с 1969 года. Как показывает практика, игроки, признанные лучшими на этом турнире, добиваются немалых успехов.

Вас также могут заинтересовать новости: