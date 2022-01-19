"Кельн" проиграл "Гамбургу" в серии послематчевых пенальти.

Необычная история произошла в поединке 1/8 финала Кубка Германии между "Кельном" и "Гамбургом".

В основное время матча соперники сильнейшего не выявили (0:0), а в овертаймах команды обменялись голами. В конце концов победителя пришлось определять в серии послематчевых пенальти.

"Гамбург" вел в счете 4:3 и хавбек "Кельна" Флориан Кайнц подошел ударить последний из пяти ударов. Если бы он забил, то команды выполнили бы еще по одному удару. Флориан забил, но арбитр увидел нарушение правил, которое подтвердили видеоповторы. Гол отменили.

Дело в том, что непосредственно перед ударом Кайнц поскользнулся и случайно дважды коснулся мяча ногой. Причем не только правой ногой, которой бил по воротам, но и левой. Это является нарушением правил и судья легитимно отменил взятие ворот.

Таким образом, "Гамбург" победил и прошел в 1/4 финала Кубка Германии.

Видео обзор матча (тайм-код курьезного момента на 10:16)

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