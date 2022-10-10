Победа над "Ливерпулем" позволила "канонирам" вернуться на первое место в турнирной таблице.

В воскресенье, 9 октября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором "Арсенал" на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне принимал "Ливерпуль".

"Канониры" очень быстро вышли вперед в матче, когда на первой минуте Габриэл Мартинелли забил гол после передачи Мартина Эдегора. На 34-й минуте "Ливерпуль" сумел сравнять счет благодаря усилиям Дарвина Нуньеса, ассистировал ему Луис Диас. Под самый занавес первого тайма, на 45+5-й минуте, Букайо Сака вывел хозяев вперед после точного паса Габриэла Мартинелли.

После перерыва игроки "Ливерпуля" во второй раз выровняли положение стараниями Роберто Фирмино, но последнее слово было за Сака, который оформил дубль, реализовав пенальти на 76-й минуте поединка.

"Арсенал" - "Ливерпуль" - 3:2

Голы: Мартинелли, 1, Сака, 45+5, 76 (пен.) - Нуньес, 34, Фирмино, 53

"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Томиясу, Парти, Джака, Сака (Виейра, 90+4), Эдегор (Тирни, 82), Мартинелли, Жезус (Нкетиа, 90+1)

"Ливерпуль": Алиссон, Цимикас, ван Дейк, Матип (Конате, 69), Александер-Арнольд (Гомес, 46), Диас (Фирмино, 42), Тьяго, Хендерсон, Салах (Фабиньо, 69), Нуньес, Жота (Эллиотт, 81)

Предупреждения: Эдегор, 45+4 - Диас, 6, Гомес, 71

Обзор матча:

Добавим, что украинец Александр Зинченко не попал даже в заявку "Арсенала" на этот матч, хотя ранее в лондонском клубе о его травме не сообщали.

После этой победы "Арсенал" с 24 очками вернулся на первое место в турнирной таблице АПЛ, опередив "Манчестер Сити" на один балл. "Ливерпуль", имея в своем активе десять пунктов, занимает десятую позицию.

В следующем туре АПЛ лондонский "Арсенал" сыграет против "Лидса" на выезде 16 октября, а "Ливерпуль" в этот же день померяется силами с "Манчестер Сити".

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