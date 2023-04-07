В пятницу, 7 апреля, состоялся поединок 29-го тура итальянской Серии А, в котором миланский "Интер" противостоял "Салернитане".
Игра проходила на стадионе "Ареки" в Салерно и завершилась с сенсационным счетом 1:1.
Счет в игре был открыт в дебюте первого тайма - на 6-й минуте в ворота "Салернитаны" забил Робин Госенс с передачи Ромелу Лукаку. Минимальное преимущество команда Симоне Индзаги сохраняла до 90-й минуты, когда Антонио Кандрева восстановил равновесие.
Стоит отметить, что 36-летний ветеран забил выдающийся гол ударом с дальней дистанции. И этот шедевр принес "Салернитане" одно очко, а также не позволил "Интеру" обойти "Милан".
"Салернитана" - "Интер" - 1:1
Голы: Госенс, 6 - Кандрева, 90
Видео гола Кандревы:
Обзор матча:
Добавим, что за 29 сыгранных матчей "Интер" набрал 51 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Салернитана" с 29 баллами идет на 15-й позиции.
В следующем туре чемпионата Италии "Салернитана" сыграет против "Торино" (16 апреля), а "Интер" встретится с "Монцой" (15 апреля).