Гол 36-летнего ветерана спас "Салернитану" от поражения в игре с "Интером".

В пятницу, 7 апреля, состоялся поединок 29-го тура итальянской Серии А, в котором миланский "Интер" противостоял "Салернитане".

Игра проходила на стадионе "Ареки" в Салерно и завершилась с сенсационным счетом 1:1.

Счет в игре был открыт в дебюте первого тайма - на 6-й минуте в ворота "Салернитаны" забил Робин Госенс с передачи Ромелу Лукаку. Минимальное преимущество команда Симоне Индзаги сохраняла до 90-й минуты, когда Антонио Кандрева восстановил равновесие.

Видео дня

Стоит отметить, что 36-летний ветеран забил выдающийся гол ударом с дальней дистанции. И этот шедевр принес "Салернитане" одно очко, а также не позволил "Интеру" обойти "Милан".

"Салернитана" - "Интер" - 1:1

Голы: Госенс, 6 - Кандрева, 90

Видео гола Кандревы:

Обзор матча:

Добавим, что за 29 сыгранных матчей "Интер" набрал 51 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Салернитана" с 29 баллами идет на 15-й позиции.

В следующем туре чемпионата Италии "Салернитана" сыграет против "Торино" (16 апреля), а "Интер" встретится с "Монцой" (15 апреля).

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