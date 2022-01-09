"Рома" не смогла удержать преимущество в два мяча.

В воскресенье, 9 января, в рамках 21-го тура чемпионата Италии по футболу туринский "Ювентус" в гостях играл против римской "Ромы". Игра завершилась победой гостей.

Хозяева вышли вперед на 11-й минуте усилиями Тэмми Абрахама, однако вскоре "Юве" удалось отыграться благодаря голу Пауло Дибалы. В дебюте второго тайма римляне сумели дважды забить - отличились Генрих Мхитарян и Лоренцо Пеллегрини. С 70-й по 77-ю минуты команда Массимилиано Аллегри сумела забить три гола. Точные удары в активе Мануэля Локателли, Деяна Кулушевски и Маттии Де Шильо. На 83-й минуте "Рома" имела шанс восстановить паритет, но удар Пеллегрини с пенальти отразил Войцех Щенсны.

"Рома" - "Ювентус" - 3:4

Голы: Абрахам, 11, Мхитарян, 49, Пеллегрини, 53 - Дибала, 18, Локателли, 70, Кулусевски, 74, Де Шильо, 77

"Рома": Патрисиу, Кристанте, Ибаньес, Смоллинг, Мэйтленд-Найлз, Лор. Пеллегрини (Майораль, 87), Верету (Перес, 78), Мхитарян, Винья, Афена-Гьян (Шомуродов, 71), Абрахам.

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лигт, Ругани, Де Шильо, Маккенни, Локателли, Бентанкур (Артур, 64), Кьеза (Кулусевски, 32), Дибала (Кьеллини, 82), Кин (Мората, 63).

Предупреждения: Верету, Ибаньес - Куадрадо, де Лигт, Локателли

На 81-й минуте был удален Маттейс де Лигт (Ювентус) (второе предупреждение).

Обзор матча:

В другом матче тура "Дженоа" на своем поле уступил "Специи". Хозяева играли без своего главного тренера Андрея Шевченко, который снова сдал положительный тест на коронавирус.