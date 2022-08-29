"Александрия" вырвала победу в игре с "Минаем", "Металиист" расписал мировую с "Ингульцом".

В понедельник, 29 августа, был сыгран заключительный матч второго тура чемпионата Украины по футболу.

В Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" "Александрия" одержала победу в непростом поединке против "Миная".

Счет в игре был открыт на 23-й минуте - отличился Максим Третьяков с передачи Владислава Калитвинцева. Этот счет держался до завершения основного времени, а развязка случилась в компенсированное время и получилась очень драматичной.

Сначала на 90+1 минуте встречи забил Голуб и, казалось, спас "Минай" от поражения. Но, буквально спустя чуть больше минуты времени, Андрей Цуриков потрясающим ударом из-за пределов штрафной отправил мяч точно в "девятку" ворот "Миная".

"Александрия" – "Минай" - 2:1

Голы: Третьяков, 23, Цуріков, 90+3 - Голуб, 90+1

"Александрия": Билык, Цуриков, Бабогло, Белошевский, Мирошниченко, Демченко, Волошин (Авагимян, 46), Рыбалка (Дришлюк, 77), Третьяков (Шулянский, 72), Кобзарь (Гринь, 77), Калитвинцев

"Минай": Бандура, Трубочкин (Рогозинский, 68), Немчанинов, Горин, Гончар (Паламар, 84), Твердохлеб (Колесник, 84), Витенчук, Хахлев (Голуб, 68), Кулиев, Вишневский, Касимов (Воробчак, 63)

Предупреждения: Авагимян, 47, Шулянский, 73 – Горин, 58, Голуб, 79

Обзор матча:

Также в этот день, несколько часами ранее состоялся матч "Металлиста" против "Ингульца". Эта встреча завершилась вничью - 1:1.

"Металлист" – "Ингулец" - 1:1

Голы: Коркишко, 7 (пен) – Клименко, 60

"Металлист": Рыбка, Каплиенко, Мизюк, Федоров, Романюк, Ралюченко, Картушов (Кныш, 79), Панасенко (Багачанский, 67), Танковский (Чидомере, 79), Пидлепенец, Коркишко (Прядун, 60)

"Ингулец": Паламарчук, Сакив (Резепов, 90+2), Ченбай, Ковалев, Нагиев, Кучеренко (Коробенко, 46), В. Близниченко (Смоляков, 75), Клименко, Запорожец, Одарюк (Козак, 46), Ситало (Марусич, 70)

Обзор матча:

После двух сыгранных туров в активе "Александрии" 6 набранных очков, у "Металлиста" 4 заработанных очка, у "Ингульца" один балл, у "Миная" - 0.

В следующем туре "Металлист" сыграет против "Александрии", "Минай" померяется силами с "Колосом", а "Ингулец" встретится с "Черноморцем".

УПЛ: все результаты 2-го тура

"Львов" - "Заря" - 2:3

"Ворскла" - "Верес" - 1:2

"Металлист-1925" - "Черноморец" - 0:0

"Колос" - "Рух" - 2:0

"Шахтер" - "Кривбасс" - 1:0

"Динамо" - "Днепр-1" - 0:3

"Металлист" - "Ингулец" - 1:1

"Александрия" - "Минай" - 2:1

Напомним, все матчи чемпионата Украины по футболу в условиях военного времени проходят без зрителей.

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