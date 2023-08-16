В финале Кубка лиг-2023 "Интер Майами" сыграет против "Нэшвилла".

В ночь на 16 августа состоялся поединок 1/2 финала Кубка лиг-2023, в котором "Интер Майами" играл против "Филадельфии Унион".

Матч проходил на стадионе "Субару Парк" в городе Честер (Филадельфия, США) и завершился разгромной победой команды из Майами со счетом 4:1.

Счет в игре был открыт уже на 3-й минуте матча - украинский защитник Сергей Кривцов отдал потрясающую передачу через все поле на Джозефа Мартинеса, который без проблем переиграл вратаря соперников.

На 20-й минуте встречи отличился Лионель Месси. Аргентинский нападающий отправил мяч в сетку ворот "Филадельфии Юнион" фантастическим ударом с дальней дистанции.

В компенсированное к первому тайму время "Интер Майами" забил третий мяч - отличился испанский защитник Жорди Альба.

На 73-й минуте хозяевам поля удалось отыграть один мяч - отличился Алехандро Бедоя. Однако разгрома избежать им не удалось. На 84-й минуте встречи 19-летний полузащитник Давид Руис забил четвертый мяч "Интера Майами" в этой игре, установив финальный счет на табло.

"Филадельфия Юнион" - "Интер Майами" - 1:4

Голы: Бедоя, 75 - Мартинес (Кривцов), 3, Месси, 20, Альба, 45+3, Руис, 84

Обзор матча:

Стоит отметить, что лучшим игроком матча "Филадельфия Юнион" - "Интер Майами" был признан Джозеф Мартинес, который оформил гол+пас в этой встрече. Он получил оценку 8,7 балла. Лионель Месси, в свою очередь, получил оценку - 8,6 балла. Сергей Кривцов за эту игру получил 6,7 балла.

В финале Кубка лиг-2023 "Интер Майами" сыграет против "Нэшвилла", который в полуфинале победил "Монтеррей" (2:0). Поединок состоится 19 августа в 03:00 по Киеву.

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