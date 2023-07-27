Андрей Лунин был признан лучшим игроком этого матча.

В ночь на 27 июля состоялся товарищеский поединок, в котором мадридский "Реал" противостоял "Манчестер Юнайтед".

Встреча проходила в Хьюстоне на стадионе "Эн-Эр-Джи Стэдиум" и завершился победой клуба из Испании со счетом 2:0.

Первый гол в этой встрече забил английкий английский полузащитник Джуд Беллингем. Ассистировал ему немецкий защитник Антонио Рюдигер.

На 89-й минуте матча "Реалу" удалось удвоить преимущество в счете - фантастический гол бисиклетой забил испанский нападающий Хоселу. Он отличился после передачи Лукаса Васкеса.

"Реал" - "Манчестер Юнайтед" - 2:0

Голы: Беллингем, 6, Хоселу, 89

"Реал": Лунин, Карвахаль (Васкес, 46), Рюдигер (Начо, 46), Алаба (Милитао, 46), Гарсия (Менди, 46), Модрич (Диас, 62), Чуамени (Кроос, 46), Камавинга, Беллингем (Вальверде, 46), Родриго (Хоселу, 61), Винисиус (Нико Паз, 72)

"Манчестер Юнайтед": Онана, Ван-Биссака (Далот, 62), Варан (Магуайр, 62), Мартинес (Линделеф, 62), Шоу (Уильямс, 62) - Каземиро (МакТоминей, 62), Майну (Эриксен, 5 (ван де Бек, 62)), Маунт (Пельистри, 62), Фернандеш, Гарначо (Антони, 62), Рашфорд (Санчо, 62)

Предупреждения: Камавинга - Мартинес, Фернандеш

Обзор матча:

Ворота "сливочных" в этом поединке защищал украинский голкипер Андрей Лунин. Украинец совершил 5 сейвов, выиграл 2 воздушные дуэли из 2, 1 раз удачно сыграл за пределами штрафной и отдал 27 точных передач из 34.

Статистический портал Sofascore поставил Лунину самую высокую оценку в обеих командах - 8.4.

Отметим, что для "Реала" это второй матч после выхода из отпуска. Ранее "сливочные" победили "Милан" (3:2). "Манчестер Юнайтед" сыграл уже свой пятый матч. "Красные дьяволы" победили "Лидс" (2:0), "Лион" (1:0) и "Арсенал" (2:0), а также проиграли "Рексхему" (1:3).

Следующий свой товарищеский матч "Реал" сыграет с "Барселоной". "Манчестер Юнайтед" свой следующий спарринг запланировал провести с дортмундской "Боруссией".

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