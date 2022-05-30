В воскресенье, 29 мая, в ответном стыковом матче за право участия во французской Лиге 1 "Сент-Этьен" принимал "Осер". Гости одержали победу (1:1, 5:4 по пенальти).
Счет был открыт во втором тайме. На 51-й минуте отличился полузащитник "Осера" Хамза Сахи, ему ассистировал Матиас Отре. На 76-й минуте ответный мяч забил хавбек "Сент-Этьена" Махди Камара, голевой пас отдал Энцо Кривелли.
Первый матч также закончился вничью - 1:1, поэтому судьба места в Лиге 1 решалась в серии пенальти, в которой успешнее оказались футболисты "Осера".
"Cент-Этьен" - "Осер" - 1:1 (4:5 - пен)
Голы: Камара, 78 - Сахи, 55
После завершения серии пенальти болельщики "Сент-Этьена" выбежали на поле родного стадиона и начали атаковать своих футболистов. Разъяренные неудачей своих любимцев фанаты стали забрасывать файерами своих же игроков, трибуны и полицейских, которые пытались остановить этот ад.
— 𝙄𝙣𝙛𝙞𝙣𝙞𝙩𝙮 🇫🇷🏴🇧🇮🇷🇼 (@SRFC_Infinity35) May 29, 2022
На кадрах, снятых из туннеля, видно, что несколько игроков получают травмы в результате вторжения на поле.
Saint Etienne are relegated to Ligue 2… This is carnage. pic.twitter.com/qIwpvJ6zOT— Harry (@ArryLavsTheYids) May 29, 2022
Кроме того, болельщики атаковали VIP-ложу файерами и петардами. Усмирить разбушевавшуюся толпу смогла лишь полиция. После чего французской пожарной службе пришлось тушить возгорания, которые устроили фанаты, поджигавшие сиденья на трибунах.
Отметим, что "Сент-Этьен" впервые за 18 лет вылетел из высшего дивизиона чемпионата Франции. "Осер", в свою очередь, поднялся в элиту впервые с 2012 года. Помимо "Сент-Этьена", в Лигу 2 вылетели "Метц" и "Бордо".
"Сент-Этьен": что известно о клубе
- "Сент-Этьен" является рекордсменом по количеству побед в чемпионате Франции. На его счету десять побед в Лиге 1.
- Кроме того, "Сент-Этьен" является одним из самых титулованных клубов Франции - у команды суммарно 22 титула. Помимо десяти чемпионств, "зеленые" также шесть раз выигрывали Кубок Франции и один раз Кубок французской лиги. Больше титулов только у "Марселя" (27) и ПСЖ (43).
- За "Сент-Этьен" выступали такие известные игроки как Мишель Платини, Жак Сантини, Эме Жаке, Патрик Баттистон, Джонни Реп, Роже Милла, Лоран Блан, Жереми Жано, Дидье Зокора, Димитри Пайет, Блез Матюиди, Пьер-Эмерик Обамеянг и другие.
- По итогам сезона 2021/22 "зеленые" заняли 18-е место в Чемпионате Франции. "Осер", в свою очередь, финишировал третьим в Лиге 2.