Сын легендарного футболиста Криштиану Роналду попал в неприятную ситуацию.

Криштиану Роналду-младший, сын знаменитого португальского нападающего "Манчестер Юнайтед", стал жертвой провокации.

11-летний футболист пообщался с одним из воспитанников английского клуба и видео их разговора вызвало большой резонанс в социальных сетях, сообщает The Mirror.

Юный товарищ Роналду-младшего спросил, можно ли назвать "Манчестер Юнайтед" дерьмом. На что сын звезды "красных дьяволов" неожиданно дал утвердительный ответ.

Ronaldo Jr is a disgrace to the club and should be sold immediately pic.twitter.com/AEmUolXoqA — Best GIF (@XxSwerskyxX) February 16, 2022

Стоит отметить, что британские СМИ предполагают, что мальчик просто не понял вопроса, потому что плохо владеет английским. С другой стороны, может он услышал это от своего отца, который критиковал футболистов "МЮ" за плохую игру неоднократно и даже размышляет над тем, чтобы покинуть английский клуб.

В сети мнение болельщиков "Манчестер Юнайтед" разделилось. Некоторые верят, что Криштиану-младший плохо знает английским и потому так ответил, а некоторые очень гневно отреагировали на слова сына главной звезды команды и посоветовали Роналду и его сыну "искать себе в срочном порядке новую команду".

Добавим, что накануне 11-летний сын Криштиану Роналду подписал контракт с "Манчестер Юнайтед", став игроком академии "красных дьяволов". Юный футболист взял себе седьмой игровой номер, под которым в "МЮ" также выступает его отец. До этого сын Роналду играл за детскую команду "Ювентуса".

Криштиану Роналду: карьера в "Манчестер Юнайтед"