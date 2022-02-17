Криштиану Роналду-младший, сын знаменитого португальского нападающего "Манчестер Юнайтед", стал жертвой провокации.
11-летний футболист пообщался с одним из воспитанников английского клуба и видео их разговора вызвало большой резонанс в социальных сетях, сообщает The Mirror.
Юный товарищ Роналду-младшего спросил, можно ли назвать "Манчестер Юнайтед" дерьмом. На что сын звезды "красных дьяволов" неожиданно дал утвердительный ответ.
Ronaldo Jr is a disgrace to the club and should be sold immediately pic.twitter.com/AEmUolXoqA— Best GIF (@XxSwerskyxX) February 16, 2022
Стоит отметить, что британские СМИ предполагают, что мальчик просто не понял вопроса, потому что плохо владеет английским. С другой стороны, может он услышал это от своего отца, который критиковал футболистов "МЮ" за плохую игру неоднократно и даже размышляет над тем, чтобы покинуть английский клуб.
В сети мнение болельщиков "Манчестер Юнайтед" разделилось. Некоторые верят, что Криштиану-младший плохо знает английским и потому так ответил, а некоторые очень гневно отреагировали на слова сына главной звезды команды и посоветовали Роналду и его сыну "искать себе в срочном порядке новую команду".
Добавим, что накануне 11-летний сын Криштиану Роналду подписал контракт с "Манчестер Юнайтед", став игроком академии "красных дьяволов". Юный футболист взял себе седьмой игровой номер, под которым в "МЮ" также выступает его отец. До этого сын Роналду играл за детскую команду "Ювентуса".
Криштиану Роналду: карьера в "Манчестер Юнайтед"
- 37-летний Роналду выступает за "Манчестер Юнайтед" с августа 2021 года, перейдя из "Ювентуса" за € 15 млн. Криштиану подписал с клубом двухлетний контракт с опцией продления еще на год. До этого он выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год.
- В нынешнем сезоне в 21 матче Премьер-лиги португальский форвард забил девять голов и отдал три голевые передачи. Также на его счету шесть голов в пяти встречах группового раунда Лиги чемпионов.
- У Роналду есть четверо детей: Криштиану-младший, который родился в 2010 году, близнецы Ева и Матео (летом 2017-го) и дочь Алана Мартина (осенью 2017-го).