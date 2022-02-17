Криштиану Роналду и его сын / фото instagram.com/cristiano

Криштиану Роналду-младший, сын знаменитого португальского нападающего "Манчестер Юнайтед", стал жертвой провокации.

11-летний футболист пообщался с одним из воспитанников английского клуба и видео их разговора вызвало большой резонанс в социальных сетях, сообщает The Mirror.

Юный товарищ Роналду-младшего спросил, можно ли назвать "Манчестер Юнайтед" дерьмом. На что сын звезды "красных дьяволов" неожиданно дал утвердительный ответ.

Стоит отметить, что британские СМИ предполагают, что мальчик просто не понял вопроса, потому что плохо владеет английским. С другой стороны, может он услышал это от своего отца, который критиковал футболистов "МЮ" за плохую игру неоднократно и даже размышляет над тем, чтобы покинуть английский клуб. 

В сети мнение болельщиков "Манчестер Юнайтед" разделилось. Некоторые верят, что Криштиану-младший плохо знает английским и потому так ответил, а некоторые очень гневно отреагировали на слова сына главной звезды команды и посоветовали Роналду и его сыну "искать себе в срочном порядке новую команду". 

Добавим, что накануне 11-летний сын Криштиану Роналду подписал контракт с "Манчестер Юнайтед", став игроком академии "красных дьяволов". Юный футболист взял себе седьмой игровой номер, под которым в "МЮ" также выступает его отец. До этого сын Роналду играл за детскую команду "Ювентуса".

Криштиану Роналду: карьера в "Манчестер Юнайтед"

  • 37-летний Роналду выступает за "Манчестер Юнайтед" с августа 2021 года, перейдя из "Ювентуса" за € 15 млн. Криштиану подписал с клубом двухлетний контракт с опцией продления еще на год. До этого он выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год. 
  • В нынешнем сезоне в 21 матче Премьер-лиги португальский форвард забил девять голов и отдал три голевые передачи. Также на его счету шесть голов в пяти встречах группового раунда Лиги чемпионов.
  • У Роналду есть четверо детей: Криштиану-младший, который родился в 2010 году, близнецы Ева и Матео (летом 2017-го) и дочь Алана Мартина (осенью 2017-го).