Сборная Дании лидирует в своей группе с максимальным количеством очков / фото REUTERS

7 и 8 сентября болельщики футбола снова смогут наблюдать за матчами европейской квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре. 

Расписание матчей 6-го тура

7 сентября

Группа A

19.00. Азербайджан - Португалия

21.45. Ирландия - Сербия

Группа D

21.45. Босния и Герцеговина - Казахстан

21.45. Франция - Финляндия

Группа F

21.45. Дания - Израиль

21.45. Фарерские острова - Молдова

21.45. Австрия - Шотландия

Группа G

21.45. Черногория - Латвия

21.45. Нидерланды - Турция

21.45. Норвегия - Гибралтар

Группа Н

21.45. Россия - Мальта

21.45. Хорватия - Словения

21.45. Словакия - Кипр

8 сентября

Группа B

21.45. Косово - Испания

21.45. Греция - Швеция

Группа C

21.45. Северная Ирландия - Швейцария

21.45. Италия - Литва

Группа E

21.45. Беларусь - Бельгия

21.45. Уэльс - Эстония

Группа I

21.45. Албания - Сан-Марино

21.45. Венгрия - Андорра

21.45. Польша - Англия

Группа J

19.00. Армения - Лихтенштейн

21.45. Исландия - Германия

21.45. Северная Македония - Румыния

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Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

  • Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.
  • Украина дважды сыграла вничью с Францией (1:1), не смогла обыграть Финляндию (1:1), а также дважды сыграла вничью с Казахстаном (1:1 и 2:2).
  • Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
  • От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
  • Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной учитываться не будут. Все "домашние" игры Катар проведет в Европе.
  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. 

Автор: Артем Будрин