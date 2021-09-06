7 и 8 сентября болельщики футбола снова смогут наблюдать за матчами европейской квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре.
Расписание матчей 6-го тура
7 сентября
Группа A
19.00. Азербайджан - Португалия
21.45. Ирландия - Сербия
Группа D
21.45. Босния и Герцеговина - Казахстан
21.45. Франция - Финляндия
Группа F
21.45. Дания - Израиль
21.45. Фарерские острова - Молдова
21.45. Австрия - Шотландия
Группа G
21.45. Черногория - Латвия
21.45. Нидерланды - Турция
21.45. Норвегия - Гибралтар
Группа Н
21.45. Россия - Мальта
21.45. Хорватия - Словения
21.45. Словакия - Кипр
8 сентября
Группа B
21.45. Косово - Испания
21.45. Греция - Швеция
Группа C
21.45. Северная Ирландия - Швейцария
21.45. Италия - Литва
Группа E
21.45. Беларусь - Бельгия
21.45. Уэльс - Эстония
Группа I
21.45. Албания - Сан-Марино
21.45. Венгрия - Андорра
21.45. Польша - Англия
Группа J
19.00. Армения - Лихтенштейн
21.45. Исландия - Германия
21.45. Северная Македония - Румыния
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Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать
- Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.
- Украина дважды сыграла вничью с Францией (1:1), не смогла обыграть Финляндию (1:1), а также дважды сыграла вничью с Казахстаном (1:1 и 2:2).
- Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
- От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
- Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной учитываться не будут. Все "домашние" игры Катар проведет в Европе.
- ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.