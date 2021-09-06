Европейская квалификация ЧМ-2022: расписание матчей 6-го тура

Сборная Украины отдыхает в этот игровой день.

7 и 8 сентября болельщики футбола снова смогут наблюдать за матчами европейской квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре. Расписание матчей 6-го тура 7 сентября Группа A 19.00. Азербайджан - Португалия 21.45. Ирландия - Сербия Группа D 21.45. Босния и Герцеговина - Казахстан 21.45. Франция - Финляндия Группа F 21.45. Дания - Израиль 21.45. Фарерские острова - Молдова 21.45. Австрия - Шотландия Группа G 21.45. Черногория - Латвия 21.45. Нидерланды - Турция 21.45. Норвегия - Гибралтар Группа Н 21.45. Россия - Мальта 21.45. Хорватия - Словения 21.45. Словакия - Кипр 8 сентября Группа B 21.45. Косово - Испания 21.45. Греция - Швеция Группа C 21.45. Северная Ирландия - Швейцария 21.45. Италия - Литва Группа E 21.45. Беларусь - Бельгия 21.45. Уэльс - Эстония Группа I 21.45. Албания - Сан-Марино 21.45. Венгрия - Андорра 21.45. Польша - Англия Группа J 19.00. Армения - Лихтенштейн 21.45. Исландия - Германия 21.45. Северная Македония - Румыния Читайте такжеОтбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей 5 сентября, положение команд Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Украина дважды сыграла вничью с Францией (1:1), не смогла обыграть Финляндию (1:1), а также дважды сыграла вничью с Казахстаном (1:1 и 2:2).

Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной учитываться не будут. Все "домашние" игры Катар проведет в Европе.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Автор: Артем Будрин

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