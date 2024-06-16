Чтобі остановить подозрительного человека полицейским даже пришлось открыть огорь и ранить его в ногу.

В центре Гамбурга прошла крупная полицейская операция, в ходе которой был задержан неизвестный с ледорубом. Полицейским даже пришлось открыть огорь и ранить его в ногу.

Местные СМИ сообщили, что инцидент произошел накануне матча сборных Нидерландов и Польши около фан-зоны нидерландских болельщиков.

В заявлении полиции уточнили, что мужчина угрожал полицейским ледорубом и "зажигательным устройством". Полицейские сначала применили против мужчины перцовый баллончик, а затем и огнестрельное оружие. Сначала один из них сделал предупредительный выстрел, чтобы остановить нападавшего, потом было произведено несколько выстрелов, пока мужчина не упал.

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В результате неизвестный получил ранение, ему оказали медицинскую помощь в больнице. Есть ди другие пострадавшие в результате инцидента - не уочняется. "Нет никаких признаков того, что это связано с футболом", - заверил представитель полиции Гамбурга.

Нападение произошло днем на Рипербане, улице, известной ночной жизнью.

В настоящее время в городе находится примерно по 30 тыс. голландских и польских болельщиков.

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Первая игра домашнего чемпионата Европы по футболу между Германией и Шотландией завершилась победой хозяев турнира со счетом 5:1. Голы за Германию в первом тайме забили Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Каи Хаверц.

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