В группе A чемпионата Европы по футболу начали играть второй круг. В столице Азербайджана, Баку, встречались сборные Турции и Уэльса. Британская команда одержала победу со счетом 2:0.
Один из самых дорогих игроков в истории футбола, вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл дважды отдал голевой пас: в конце первого тайма он ассистировал полузащитнику "Ювентуса" Аарону Рэмзи, а в компенсированное арбитром время он отдал ассист на Коннора Робертса. Впрочем, Бэйл на 61-й минуте не забил пенальти.
Турция - Уэльс - 0:2
Голы: Рэмзи, 43, Робертс, 95
Турция: Чакыр, Челик, Айхан, Сеюнджю, Мераш (Мюлдюр, 72), Чалханоглу, Йокушлу (Демирал, 46), Туфан (Ясиджи, 46), Караман (Дервишоглу, 75), Йылмаз, Ундер (Кахведжи, 82)
Уэльс: Уорд, К. Робертс, Мефам, Родон, Дэвис, Моррелл, Аллен (Ампаду, 73), Бэйл, Рэмзи (Уилсон, 85), Джеймс (Н. Уильямс, 90+4), Мур
Видео первого гола.
Видео второго гола.
Видео незабитого пенальти.
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Евро-2020: группа А
- Кроме Уэльса и Турции, в группе А также выступают команды Швейцарии и Италии.
- В первом туре Уэльс расписал ничью со Швейцарией, а Турция проиграла итальянцам.
- Матчи группы А проходят в Риме и Баку.
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