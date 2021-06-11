Итальянцы в Риме разобрались со сборной Турции.

В матче-открытии чемпионата Европы по футболу, который стартовал в Риме, встречались сборные Турции и Италии. "Скуадра Адзурра" в эффектном стиле одержала разгромную победу.

В первом тайме Италия владела преимуществом, но не смогла реализовать свои моменты. Также итальянцы могли рассчитывать на пенальти, но арбитр дважды не стал указывать на точку после попадания мяча в руку.

Почти сразу после перерыва итальянцы вышли вперед - автором первого гола Евро-2020 стал защитник сборной Турции Мерих Демирал, который срезал мяч в собственные ворота.

А в середине тайма Италия укрепила свое преимущество - Чиро Иммобиле удачно сыграл на добивании. На 79-й минуте счет стал разгромным. Итальянцы моментально наказали соперника за неточную передачу голкипера - отличился Лоренцо Инсинье.

Отметим, что сборная Италии не проигрывает уже 28 матчей подряд.

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Турция - Италия - 0:3

Голы: Демирал, 53 (автогол), Иммобиле, 66, Инсинье, 79

Турция: Чакыр, Челик, Демирал, Сеюнджю, Мераш, Йокушлу (Кахведжи, 65), Караман (Дервишоглу, 77), Языджы (Ундер, 46), Туфан (Айхан, 65), Чалханоглу, Йылмаз

Италия: Доннарумма, Флоренци (Ди Лоренцо, 46), Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Барелла, Жоржиньо, Локателли (Кристанте, 74), Берарди (Бернардески, 85), Иммобиле (Белотти, 81), Инсинье (Кьеза, 81)

Предупреждения: Сеюнджю, Дервишоглу

Видеообзор матчей от телеканалов "Футбол 1,2,3".

Евро-2020: группа А

Кроме Италии и Турции, в группе А также выступят команды Швейцарии и Уэльса.

Свой первый матч на турнире Уэльс и Швейцария проведут 12 июня: расписание всех матчей Евро-2020.

Матчи группы А проходят в Риме и Баку.

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Автор: Антон Дударь