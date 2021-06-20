Швейцарцы одержали победу, но заняли лишь третье место в группе А.

Сборная Швейцарии обыграла сборную Турции в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Однако по итогам группового этапа швейцарцы финишировали лишь на третьем месте и будут ждать результатов других групп.

Сборная Турции шансы на плей-офф не сохранила. В третьем матче на Евро-2020 турки все-таки забили свой первый гол, но так и не смогли набрать очки.

Швейцария - Турция - 3:1

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Голы: Сеферович, 6, Шакири, 26, 68 - Кахведжи, 62

Швейцария: Зоммер, Элведи, Аканджи, Родригес, Видмер (Мбабу, 90+2), Фройлер, Джака, Цубер (Бенито, 85), Шакири (Варгас, 75), Сеферович (Гавранович, 75), Эмболо (Мехмеди, 85)

Турция: Чакыр, Челик, Демирал, Сеюнджю, Мулдур, Айхан (Йокушлу, 64), Ундер (Караман, 80), Туфан (Языджи, 64), Кахведжи (Кекчу, 80), Чалханоглу (Токез, 86), Б. Йылмаз

Предупреждения: Джака - Чалханоглу, Челик, Сеюнджю

Видео голов

Группа А: итоги

Сборная Италии набрала 9 очков и заняла первое место в группе.

У Уэльса и Швейцарии - по 4 очка. Между собой команды сыграли вничью, а потому в расчет бралась общая разница забитых и пропущенных мячей. Она оказалась лучше у Уэльса (3:2 против 4:5). Таким образом, именно Уэльс стал вторым, а Швейцария еще может попасть в плей-офф с третьего места.

Сборная Турции завершила чемпионат Европы без набранных очков.

Матчи группы А проходили в Риме и Баку.

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Автор: Антон Дударь