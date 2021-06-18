Победный гол сборной Швеции / фото REUTERS

Сборные Швеции и Словакии провели матч 2-го тура группового этапа Евро-2020.

Матч прошел с минимальным количеством моментов и завершился победой шведской сборной.

Единственный гол был забит на 77-й минуте матча - Робин Квайсон заработал пенальти, а Эмиль Форсберг его реализовал.

В конце матча вратарь словацкой сборной пошел в штрафную соперника на стандарт, но это не помогло Словакии отыграться.

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Швеция - Словакия - 1:0

Гол: Форсберг, 77 (с пенальти)

Швеция: Ольсен, Люстиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон (Бенгтссон, 88), С. Ларссон, К. Ольссон (Классон, 64), Экдаль (Свенссон, 88), Форсберг (Крафт, 90+3), Берг (Квайсон, 64), Исак

Словакия: Дубравка, Пекарик (Гараслин, 65), Шатка, Шкриниар, Губочан (Ганцко, 84), Куцка, Грошовски (Дюриш, 84), Косцелник, Гамшик (Бенеш, 77), Мак (Вайсс, 77), Дуда

Предупреждения: К. Ольссон - Дубравка, Дуда, Вайсс

Видео гола

Евро-2020: группа Е

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Автор: Антон Дударь