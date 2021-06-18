Евро-2020: сборная Швеции одержала первую победу на турнире (видео)

Шведы не пропустили во втором матче подряд и обыграли словаков.

Сборные Швеции и Словакии провели матч 2-го тура группового этапа Евро-2020. Матч прошел с минимальным количеством моментов и завершился победой шведской сборной. Единственный гол был забит на 77-й минуте матча - Робин Квайсон заработал пенальти, а Эмиль Форсберг его реализовал. В конце матча вратарь словацкой сборной пошел в штрафную соперника на стандарт, но это не помогло Словакии отыграться. Читайте такжеЕвро-2020: феноменальный де Брюйне принес Бельгии волевую победу над Данией (видео) Швеция - Словакия - 1:0 Гол: Форсберг, 77 (с пенальти) Швеция: Ольсен, Люстиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон (Бенгтссон, 88), С. Ларссон, К. Ольссон (Классон, 64), Экдаль (Свенссон, 88), Форсберг (Крафт, 90+3), Берг (Квайсон, 64), Исак Словакия: Дубравка, Пекарик (Гараслин, 65), Шатка, Шкриниар, Губочан (Ганцко, 84), Куцка, Грошовски (Дюриш, 84), Косцелник, Гамшик (Бенеш, 77), Мак (Вайсс, 77), Дуда Предупреждения: К. Ольссон - Дубравка, Дуда, Вайсс Видео гола Евро-2020: группа Е В группе Е выступают сборные Испании, Швеции, Словакии и Польши. Матчи проходят в Севилье и Санкт-Петербурге.

Швеция набрала 4 очка и вышла на 1-е место, у Словакии - 3 очка.

Испания (1 очко) и Польша (0 очков) свой матч 2-го тура проведут 19 июня.

В 1-м туре Испания и Швеция сыграли вничью (0:0), а Словакия сенсационно обыграла Польшу (2:1). Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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