Англичане на "Уэмбли" не смогли обыграть Шотландию.

В рамках 2-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Англии играла против сборной Шотландии.

Британское дерби завершилось без забитых мячей - 0:0.

Сборная Англии во второй раз на Евро смогла сохранить свои ворота сухими, но при этом команда Гарета Саутгейта забила всего раз.

Англия - Шотландия - 0:0

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Англия: Пикфорд, Джеймс, Стоунз, Мингс, Шоу, Филлипс, Райс, Фоден (Грилиш, 63), Маунт, Стерлинг, Кейн (Рашфорд, 74)

Шотландия: Маршалл, Мактоминей, Хенли, Тирни, О’Доннелл, Макгинн, Гилмор (Армстронг, 76), Макргегор, Робертсон, Дайкс, Адамс (Нисбет, 86)

Предупреждения: Макгинн, О’Доннелл

Видеообзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".

Евро-2020: группа D

18 июня в группе D сборные Хорватии и Чехии сыграли вничью - 1:1.

После 2-х туров Чехия и Англия набрали по 4 очка, но чехи на 1-м месте за счет лучшей разницы мячей. У Хорватии и Шотландии - по 1 набранному очку.

В решающем 3-м туре 22 июня Англия сыграет с Чехией, а Хорватия встретится с Шотландией.

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Автор: Антон Дударь