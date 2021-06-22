Матчи заключительного тура пройдут в группе D.

22 июня на чемпионате Европы будет сыграно два матча - заключительный тур состоится в группе D.

Сборные Чехии и Англии (у обеих - по 4 очка) поспорят за первое место в группе, при этом ничья выведет в плей-офф обе команды.

Хорватию и Шотландию, которые за два тура набрали по 1 очку, для выхода в плей-офф устроит только победа (4 очков хватит для выхода с третьего места). В то же время ничья в этом матче будет в пользу сборной Украины.

Расписание матчей

22.00. Группа D. Чехия - Англия

Трансляция - телеканал Украина, "Футбол 2"

22.00. Группа D. Хорватия - Шотландия

Трансляция - "Футбол 1"

Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Турнир стартовал 11 июня - церемония открытия прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.

Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.

Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но на большинстве арен трибуны разрешено заполнять не на 100%.

Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.

Букмекеры сделали свой прогноз на победителя турнира.

Евро-2020: результаты всех матчей турнира, положение команд.

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Автор: Антон Дударь