22 июня на чемпионате Европы будет сыграно два матча - заключительный тур состоится в группе D.
Сборные Чехии и Англии (у обеих - по 4 очка) поспорят за первое место в группе, при этом ничья выведет в плей-офф обе команды.
Хорватию и Шотландию, которые за два тура набрали по 1 очку, для выхода в плей-офф устроит только победа (4 очков хватит для выхода с третьего места). В то же время ничья в этом матче будет в пользу сборной Украины.
Расписание матчей
22.00. Группа D. Чехия - Англия
Трансляция - телеканал Украина, "Футбол 2"
22.00. Группа D. Хорватия - Шотландия
Трансляция - "Футбол 1"
Евро-2020: что нужно знать
Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Турнир стартовал 11 июня - церемония открытия прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.
Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.
Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но на большинстве арен трибуны разрешено заполнять не на 100%.
Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.
Букмекеры сделали свой прогноз на победителя турнира.
Евро-2020: результаты всех матчей турнира, положение команд.
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