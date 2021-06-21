Сборная Украины сыграет в 3-м туре, а также состоятся решающие матчи в группе В.

21 июня на Евро-2020 будет сыграно четыре матча - поединки 3-го тура состоятся в группах В и С.

В группе С сборная Украины поспорит за второе-третье места с командой Австрии, тогда как Нидерланды и Северная Македония проведут поединок, который уже не повлияет на их места в турнирной таблице.

В группе В пока лишь сборная Бельгии гарантировала себе путевку в плей-офф. В то же время для сборных России, Финляндии и Дании матчи 3-го тура станут решающими.

Отметим, что матчи заключительного тура для команд из одной группы проходят в одно время.

Расписание матчей

19.00. Группа С. Украина - Австрия

Трансляция - телеканал "Украина", "Футбол 2"

19.00. Группа С. Нидерланды - Северная Македония

Трансляция - "Футбол 1"

22.00. Группа D. Россия - Дания

Трансляция - "Футбол 2"

22.00. Группа D. Финляндия - Бельгия

Трансляция - телеканал "Украина", "Футбол 1"

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Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Турнир стартовал 11 июня - церемония открытия прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.

Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.

Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но на большинстве арен трибуны разрешено заполнять не на 100%.

Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.

Букмекеры сделали свой прогноз на победителя турнира.

Евро-2020: результаты всех матчей турнира, положение команд.

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Автор: Антон Дударь