Начинается последний 3-й тур группового раунда чемпионата Европы-2020.

20 июня на Евро-2020, который стартовал 11 июня, пройдет два поединка в рамках третьего тура. Сборная Италии, которая находится в отличном тонусе, поспорит с командой Уэльса за первое место в группе А. В параллельном матче Швейцария попытается набрать три очка, а противостоять ей будет Турция, которая еще ни разу не смогла даже отличиться в воротах соперника на этом турнире.

Расписание матчей

19.00. Группа А. Италия - Уэльс

Трансляция - телеканал "Футбол 1"

19.00. Группа А. Швейцария - Турция

Трансляция - телеканал "Футбол 2"

Евро-2020: что нужно знать

Через пандемию коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Турнир стартовал 11 июня - церемония открытия прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.

Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.

Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но трибуны разрешено заполнять не на 100%.

Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.

Букмекеры сделали свой прогноз на победителя турнира.

Евро-2020: результаты всех матчей турнира, положение команд.

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Автор: Артем Будрин