Сборная Италии не оставила шансов Швейцарии во втором туре группы A Евро-2020.
В первом тайме капитан "Скуадры Адзурры" Джорджио Кьеллини забил гол, но арбитр после просмотра VAR отменил взятие ворот. Однако это не расстроило итальянцев. Дубль на свой счет записал 23-летний опорник "Сассуоло" Мануэль Локателли, а точку в матче поставил снайпер "Лацио" Чиро Иммобиле.
Таким образом, Италия досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.
Италия - Швейцария - 3:0
Голы: Локателли, 25, 52, Иммобиле, 89
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини (Ачерби, 24), Спинаццола, Локателли, Жоржиньо, Барелла, Инсинье (Кьеза, 69), Берарди (Толои, 69), Иммобиле
Швейцария: Зоммер, Эльведи, Шер (Цубер, 58), Аканджи, Мбабу (Видмер, 58), Родригес, Фройлер (Соу, 84), Г. Джака, Эмболо, Шакири (Варгас, 75), Сеферович (Гавранович, 46)
Обзор матча.
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Евро-2020: группа А
- Кроме Италии и Швейцарии, в группе А также выступают команды Турции и Уэльса, которые свой матч сыграли несколькими часами ранее.
- В первом туре итальянцы также разгромили соперника со счетом 3:0 - пострадала турецкая команда. А Швейцария с Уэльсом расписали ничью.
- Матчи группы А проходят в Риме и Баку.
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