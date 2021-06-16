Первыми вышли в плей-офф: сборная Италии одержала еще одну разгромную победу на Евро-2020 (видео)

"Скуадра Адзурра" ловко забивает голы соперникам, а сама держит свои ворота на замке.

Сборная Италии не оставила шансов Швейцарии во втором туре группы A Евро-2020. В первом тайме капитан "Скуадры Адзурры" Джорджио Кьеллини забил гол, но арбитр после просмотра VAR отменил взятие ворот. Однако это не расстроило итальянцев. Дубль на свой счет записал 23-летний опорник "Сассуоло" Мануэль Локателли, а точку в матче поставил снайпер "Лацио" Чиро Иммобиле. Таким образом, Италия досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. Италия - Швейцария - 3:0 Голы: Локателли, 25, 52, Иммобиле, 89 Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини (Ачерби, 24), Спинаццола, Локателли, Жоржиньо, Барелла, Инсинье (Кьеза, 69), Берарди (Толои, 69), Иммобиле Швейцария: Зоммер, Эльведи, Шер (Цубер, 58), Аканджи, Мбабу (Видмер, 58), Родригес, Фройлер (Соу, 84), Г. Джака, Эмболо, Шакири (Варгас, 75), Сеферович (Гавранович, 46) Обзор матча. Читайте также Сборная России едва выиграла у Финляндии на Евро-2020 (видео) Евро-2020: группа А Кроме Италии и Швейцарии, в группе А также выступают команды Турции и Уэльса, которые свой матч сыграли несколькими часами ранее.

В первом туре итальянцы также разгромили соперника со счетом 3:0 - пострадала турецкая команда. А Швейцария с Уэльсом расписали ничью.

Матчи группы А проходят в Риме и Баку. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Артем Будрин

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