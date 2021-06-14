Евро-2020: расписание матчей 14 июня, где смотреть

Свой путь на турнире начнет один из фаворитов Евро-2020 Испания.

14 июня на Евро-2020 пройдет три матча - на поле выйдут команды из групп D и E. Расписание матчей 16.00. Группа D. Шотландия - Чехия Трансляция - "Футбол 1", "Футбол 2" 19.00. Группа Е. Польша - Словакия Трансляция - "Футбол 1", "Футбол 2" 22.00. Группа Е. Испания - Швеция Трансляция - телеканал "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2" Читайте такжеМесть удалась: Англия обыграла Хорватию на Евро-2020 (видео) Евро-2020: что нужно знать Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Турнир стартовал 11 июня - церемония открытия прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.

Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.

Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но трибуны разрешено заполнять не на 100%.

Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.

В мае была представлена официальная песня Евро-2020.

Букмекеры сделали свой прогноз на победителя турнира. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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