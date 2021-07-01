Руслан Малиновский подчеркнул, что сборная Украины не должна бояться англичан.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал предстоящую встречу со сборной Англии в четвертьфинале Евро-2020.

Слова Малиновского приводит официальный сайт УАФ.

"Я не согласен с утверждением, что у нас уже нет задач. На последнем теоретическом занятии главный тренер отметил, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже достигли чего-то. Мы уже видели на этом турнире, все возможно в футболе. Готовимся к игре очень серьезно, сконцентрировано", - подчеркнул Малиновский.

Полузащитник отметил, что украинской сборной не нужно бояться соперника:

"Англия - очень хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Но мы уже играли против Франции, Германии, Испании, у нас есть опыт таких матчей. Нам не нужно бояться, а надо выполнять план на игру. Если мы будем максимально придерживаться плана и продемонстрируем полную самоотдачу, думаю, сможем достичь результата".

Также он сказал, какое преимущество есть у "желто-синих". Малиновский согласился, что сборной Украины будет легче из-за того, что она является аутсайдером противостояния:

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"Англия - фаворит нашего матча, поэтому на нее будет большее давление, чем на нас".

Украина - Англия: перед матчем

Матч Украина - Англия пройдет 3 июля на "Стадио Олимпико". Начало - в 22.00.

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.

Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.

До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.

Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.

Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.

Уже известно, кто будет судить матч Украина - Англия.

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Автор: Антон Дударь