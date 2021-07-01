Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал предстоящую встречу со сборной Англии в четвертьфинале Евро-2020.
Слова Малиновского приводит официальный сайт УАФ.
"Я не согласен с утверждением, что у нас уже нет задач. На последнем теоретическом занятии главный тренер отметил, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже достигли чего-то. Мы уже видели на этом турнире, все возможно в футболе. Готовимся к игре очень серьезно, сконцентрировано", - подчеркнул Малиновский.
Полузащитник отметил, что украинской сборной не нужно бояться соперника:
"Англия - очень хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Но мы уже играли против Франции, Германии, Испании, у нас есть опыт таких матчей. Нам не нужно бояться, а надо выполнять план на игру. Если мы будем максимально придерживаться плана и продемонстрируем полную самоотдачу, думаю, сможем достичь результата".
Также он сказал, какое преимущество есть у "желто-синих". Малиновский согласился, что сборной Украины будет легче из-за того, что она является аутсайдером противостояния:
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"Англия - фаворит нашего матча, поэтому на нее будет большее давление, чем на нас".
Украина - Англия: перед матчем
- Матч Украина - Англия пройдет 3 июля на "Стадио Олимпико". Начало - в 22.00.
- Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.
- Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.
- До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.
- Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.
- Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.
- Уже известно, кто будет судить матч Украина - Англия.
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