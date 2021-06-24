Букмекерские компании обновили котировки на победителя Евро-2020 после завершения группового этапа.
Главным претендентом на победу остается Франция, однако по сравнению с прогнозом букмекеров перед началом Евро в топ-пятерке фаворитов произошло несколько изменений. Туда ворвалась Италия, тогда как Бельгия опустилась на шестое место. Кроме того, упал коэффициент на победу англичан, из-за чего они переместились со второго на третье место.
Сборная Германии, несмотря на не самый удачный групповой этап, остается в топ-пятерке фаворитов - скорее всего, это связано с турнирной сеткой (Франция, Италия, Испания и Бельгия находятся в другой ее стороне).
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Сборная Украины в рейтинге делит 12-14 места наряду с Чехией и Уэльсом. На победу "желто-синих" на турнире можно поставить с коэффициентом 81,00.
Ниже нашей сборной только Швейцария (101,0) и Австрия (150,0), которым уже в 1/8 финала предстоит сыграть с Францией и Италией соответственно.
Топ-10 фаворитов Евро-2020
1. Франция - коэффициент 5,00
2. Италия - 7,00
3. Англия - 7,50
4. Германия - 8,00
5. Испания - 8,50
6. Бельгия - 9,00
7. Нидерланды - 10,00
8. Португалия - 11,00
9. Дания - 19,00
10. Швеция - 51,00
Евро-2020: что нужно знать
Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Церемония открытия турнира прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.
Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.
Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но на большинстве стадионов трибуны разрешено заполнять не на 100%.
Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.
В мае была представлена официальная песня Евро-2020.
Евро-2020: результаты всех матчей, положение команд.
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