Борьбу за трофей продолжают 16 сборных.

Букмекерские компании обновили котировки на победителя Евро-2020 после завершения группового этапа.

Главным претендентом на победу остается Франция, однако по сравнению с прогнозом букмекеров перед началом Евро в топ-пятерке фаворитов произошло несколько изменений. Туда ворвалась Италия, тогда как Бельгия опустилась на шестое место. Кроме того, упал коэффициент на победу англичан, из-за чего они переместились со второго на третье место.

Сборная Германии, несмотря на не самый удачный групповой этап, остается в топ-пятерке фаворитов - скорее всего, это связано с турнирной сеткой (Франция, Италия, Испания и Бельгия находятся в другой ее стороне).

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Сборная Украины в рейтинге делит 12-14 места наряду с Чехией и Уэльсом. На победу "желто-синих" на турнире можно поставить с коэффициентом 81,00.

Ниже нашей сборной только Швейцария (101,0) и Австрия (150,0), которым уже в 1/8 финала предстоит сыграть с Францией и Италией соответственно.

Топ-10 фаворитов Евро-2020

1. Франция - коэффициент 5,00

2. Италия - 7,00

3. Англия - 7,50

4. Германия - 8,00

5. Испания - 8,50

6. Бельгия - 9,00

7. Нидерланды - 10,00

8. Португалия - 11,00

9. Дания - 19,00

10. Швеция - 51,00

Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Церемония открытия турнира прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.

Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.

Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но на большинстве стадионов трибуны разрешено заполнять не на 100%.

Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.

В мае была представлена официальная песня Евро-2020.

Евро-2020: результаты всех матчей, положение команд.

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Автор: Антон Дударь