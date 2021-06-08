Сборная Франции, по мнению букмекеров, является главным фаворитом на победу на Евро-2020.
На действующих чемпионов мира можно поставить с коэффициентом 5,5. В тройку главных претендентов на победу также входят сборные Англии и Бельгии.
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Коэффициенты на победу сборной Украины у различных букмекерских компаний колеблются от 51,00 до 101,00. В среднем в прогнозах букмекеров Украина располагается на 12-14 местах среди всех участников турнира.
Топ-10 фаворитов Евро-2020
1. Франция - 5,5
2. Англия - 6,0
3. Бельгия - 7,0
4. Германия - 8,0
5. Испания - 8,5
6. Португалия - 9,0
7. Италия - 10,0
7. Нидерланды - 15,0
9. Дания - 29,00
10. Хорватия - 34,00
Евро-2020: что нужно знать
- Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020". Турнир стартует 11 июня и продлится до 11 июля.
- Турнир впервые в истории пройдет в одиннадцати разных странах.
- Уже известно, что матчи Евро-2020 пройдут со зрителями. При этом УЕФА объявил о замене двух городов, принимающих турнир.
- Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире будет использоваться система видеопомощи арбитрам - VAR. Ранее УЕФА назвал арбитров, которые будут судить матчи Евро-2020.
- В мае была представлена официальная песня Евро-2020.
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