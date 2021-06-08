Сборная Украины - за пределами топ-десятки фаворитов.

Сборная Франции, по мнению букмекеров, является главным фаворитом на победу на Евро-2020.

На действующих чемпионов мира можно поставить с коэффициентом 5,5. В тройку главных претендентов на победу также входят сборные Англии и Бельгии.

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Коэффициенты на победу сборной Украины у различных букмекерских компаний колеблются от 51,00 до 101,00. В среднем в прогнозах букмекеров Украина располагается на 12-14 местах среди всех участников турнира.

Топ-10 фаворитов Евро-2020

1. Франция - 5,5

2. Англия - 6,0

3. Бельгия - 7,0

4. Германия - 8,0

5. Испания - 8,5

6. Португалия - 9,0

7. Италия - 10,0

7. Нидерланды - 15,0

9. Дания - 29,00

10. Хорватия - 34,00

Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020". Турнир стартует 11 июня и продлится до 11 июля.

Турнир впервые в истории пройдет в одиннадцати разных странах.

Уже известно, что матчи Евро-2020 пройдут со зрителями. При этом УЕФА объявил о замене двух городов, принимающих турнир.

Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире будет использоваться система видеопомощи арбитрам - VAR. Ранее УЕФА назвал арбитров, которые будут судить матчи Евро-2020.

В мае была представлена официальная песня Евро-2020.

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Автор: Антон Дударь