Бельгийцы добились результата, который устраивает сборную Украины.

Сборные Финляндии и Бельгии провели матч 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Матч завершился победой фаворита, который сумел взломать оборону соперника после перерыва.

Вновь на Евро-2020 не обошлось без автогола - его автором стал вратарь финской сборной Лукаш Градецки. Мяч от штанги попал вратарю в руку, после чего оказался в сетке.

Затем Бельгия забила еще раз - Ромелу Лукаку отличился в третий раз на турнире и входит в число лучших бомбардиров Евро-2020.

Такой результат матча устраивает сборную Украины. Если бы встреча завершилась вничью - финны стали бы вторыми в группе В, а датчане заняли третье место и превосходили бы Украину в списке команд на третьих позициях, которые претендуют на плей-офф. Финляндия же на третьем месте уступает украинской сборной.

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Финляндия - Бельгия - 0:2

Голы: Градецки, 74 (автогол), Лукаку, 81

Финляндия: Градецки, Уронен (Алхо, 70), О`Шонесси, Араюури, Тойвио, Райтала, Камара, Спарв (Шуллер, 59), Лод (Форсс, 90+2), Пукки (Йенсен, 90+2), Похъянпало (Кауко, 70)

Бельгия: Куртуа, Вермален, Денайер, Боята, Шадли, Витсель, де Брюйне (Ванакен, 90+1), Троссард (Менье, 76), Азар, Доку (Батшуайи, 76), Лукаку (Бентеке, 84)

Видео голов

Евро-2020: группа В

В параллельном матче этой группы Дания разгромила Россию со счетом 4:1.

Бельгия набрала 9 очков и финишировала на первом месте.

Дания, Финляндия и Россия набрали по 3 очка. Все эти очки они набрали в матчах друг против друга. Таким образом, места в группе распределялись за счет разницы мячей в матчах этих трех команд друг с другом. Она оказалась лучшей у датчан (4:2), которые и заняли второе место. Финляндия финишировала третьей (разница мячей 1:1), а Россия - последней (2:4).

Уже известно, что в 1/8 финала Дания сыграет с Уэльсом, а Бельгия узнает своего соперника позже.

Финляндия еще может надеяться на выход в плей-офф с третьего места, но показатели финнов уже хуже, чем у команд из групп А и С: Швейцарии и Украины.

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Автор: Антон Дударь