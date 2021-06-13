Евро-2012: расписание матчей 13 июня, где смотреть

В борьбу на Евро-2020 вступают сборная Украины и один из главных фаворитов турнира - Англия.

13 июня на Евро-2020 пройдет три матча - на поле выйдут команды из групп С и D. Расписание матчей 16.00. Группа D. Англия - Хорватия Трансляция - "Футбол 1", "Футбол 2" 19.00. Группа С. Австрия - Северная Македония Трансляция - "Футбол 1", "Футбол 2" 22.00. Группа С. Нидерланды - Украина Трансляция - телеканал "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2" Евро-2020: что нужно знать Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Турнир стартовал 11 июня - церемония открытия прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.

Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.

Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но трибуны заполняются не на 100%.

Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.

В мае была представлена официальная песня Евро-2020.

Букмекеры сделали свой прогноз на победителя турнира. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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