Украинец Виталий Миколенко получил одну из лучших оценок за этот матч.

В понедельник, 4 апреля, состоялся заключительный поединок 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Эвертон" противостоял "Тоттенхэму".

Игра проходила на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле и завершился вничью со счетом 1:1.

Первый тайм поединка завершился без забитых голов. Первый мяч был забит на 68-й минуте - благодаря голу Харри Кейна с пенальти "шпоры" вышли вперед.

В концовке встречи "Эвертон" благодаря голу Майкла Кина сумел сравнять счет и уйти от поражения.

Добавим, что команды обменялись удалениями в этой игре: сперва судья на 58-й минуте показал прямую красную карточку Абдулайе Дукуре за неспортивное поведение, а после - удален с поля был Лукас Моура за грубый фол на 88-й минуте. Примечательно, что бразилец получил красную карточку спустя шесть минут после выхода на поле.

"Эвертон" - "Тоттенхэм" - 1:1

Голы: Кин, 90 - Кейн, 68 пен

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн (Миколенко, 77), Кин, Тарковски, Годфри, Ивоби, Дукуре, Гуйе (Гарнер, 84), Онана (Дэвис, 84), Макнил, Грэй (Симмс, 77)

"Тоттенхэм": Льорис, Ромеро, Дайер, Лангле (Санчес, 77), Порро, Скипп, Хойбьерг, Перишич, Кулушевски, Кейн, Сон (Моура, 82)

Предупреждения: Кейн, Лангле, Ромеро

Удаления: Дукуре, 58, Моура, 88

Обзор матча:

Отметим, что украинский защитник Виталий Миколенко начал матч в запасе, он вышел на смену на 76-й минуте.

За время на поле украинец выиграл все 5 единоборств, осуществил 3 выноса мяча, 5 отборов и 1 перехват.

Статистический портал SofaScore оценил игру Миколенко в 7,5 балла - это второй лучший показатель в команде вместе с Идрисса Гуйе.

"Тоттенхэм" набрал 50 очков в 29 матчах и расположился на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ. "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед" также имеют в активе по 50 очков, сыграв при этом по 27 игр.

"Эвертон" заработал важное очко, которое может помочь в борьбе за выживание. "Ириски" занимают 15-е место с 27 баллами в активе.

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