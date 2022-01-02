Новичок "Эвертона" Виталий Миколенко был презентован перед болельщиками клуба на поле стадиона "Гудисон Парк".
Мерсисайдцы представили экс-защитника "Динамо" перед домашней публикой за несколько минут перед началом поединка 21-го тура АПЛ против "Брайтона".
Заметим, что Миколенко будет выступать в "Эвертоне" под игровым номером 19.
Виталий сможет дебютировать за "ирисок" 8 января в матче 1/32 Кубка Англии против "Халл Сити". Ранее сообщалось, что Миколенко будет зарабатывать в "Эвертоне" 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю, но инсайдер затем опроверг эту информацию и назвал цифру вдвое меньшую.
Goodison Park 🤝 Vitaliy Mykolenko#EVEBHApic.twitter.com/5gg7dKirvc— Everton (@Everton) January 2, 2022
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Виталий Миколенко: карьера
- Миколенко является воспитанником "Динамо". За первую команду он дебютировал 20 августа 2017 года.
- Он сыграл за киевлян 133 матча, в которых забил 7 голов.
- В составе сборной Украины Миколенко провел 21 матч, в том числе играл на Евро-2020.
- В составе "Динамо" Миколенко один раз был чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок страны и трижды Суперкубок.