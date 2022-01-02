Виталий Миколенко сделал первые шаги на "Гудисон Парк".

Новичок "Эвертона" Виталий Миколенко был презентован перед болельщиками клуба на поле стадиона "Гудисон Парк".

Мерсисайдцы представили экс-защитника "Динамо" перед домашней публикой за несколько минут перед началом поединка 21-го тура АПЛ против "Брайтона".

Заметим, что Миколенко будет выступать в "Эвертоне" под игровым номером 19.

Виталий сможет дебютировать за "ирисок" 8 января в матче 1/32 Кубка Англии против "Халл Сити". Ранее сообщалось, что Миколенко будет зарабатывать в "Эвертоне" 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю, но инсайдер затем опроверг эту информацию и назвал цифру вдвое меньшую.

Виталий Миколенко: карьера