Кирилл Набутов рассказал о разнице между российским и украинским обществом.

Известный российский комментатор Кирилл Набутов рассказал, в чем, по его мнению, заключается отличие Украины от Российской Федерации.

В интервью YouTube-каналу "Ищем выход" бывший сотрудник телеканала "Матч ТВ" отметил, что украинское обществе гораздо более живое и смелое, способное отстаивать свои права в борьбе с политическими деятелями. Также он подчеркнул, что на сегодняшний день в РФ невозможны пикеты и митинги, а репрессии будут только ужесточаться.

"Я думаю, в этом и есть разница между современной Россией и современной Украиной. Общественное мнение в Украине гораздо сильнее, чем в России. Публичная деятельность была намного выше, и политическая – гораздо разнообразнее. Там действительно была борьба партий, которая в России давно подавлена.

Мы живем в стране репрессий Это будет только усиливаться И это выдает слабость государство Сначала говорилось о том, что это будет коротенькая история, а сейчас что-то пошло не так и приходится всю промышленность переводить на военные рельсы: "Так что вы здесь рота не открывайте, с***и дети. Мы вас всех замочим или посадим", – сказал Набутов.

Ранее УНИАН сообщал, что российский комментатор и футбольный обозреватель Кирилл Дементьев осудил поддерживающих войну в Украине.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 133-й день.

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