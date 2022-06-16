Эдуард Соболь забил только один гол в этом сезоне, но именно его фанаты "Брюгге" признали лучшим.

Защитник национальной сборной Украины Эдуард Соболь, который стал трехкратным чемпионом Бельгии, был признан автором лучшего гола "Брюгге" в сезоне 2021/2022.

Об этом сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

В завершившемся чемпионате Бельгии по футболу подопечные Альфреда Шройдера отличились 80 забитыми голами, однако именно гол украинца в ворота вице-чемпиона страны "Юниона Сент-Жиллуа" (1:0) в августе 2021-го обошел всех конкурентов по мнению болельщиков.

Напомним, 27-летний защитник после подачи углового и выноса мяча за пределы штрафной мощно пробил с лета, создав голкиперу соперника неразрешимые проблемы.

Видео гола Эдуарда Соболя:

Примечательно, что это был единственный гол Эдуарда Соболя в сезоне.

На счету украинского защитника 36 матчей за "Брюгге" во всех турнирах, в которых Соболь отметился также четырьмя ассистами.

Напомним, Эдуард Соболь из-за проблем со здоровьем не сумел помочь сборной Украины в поединках плей-офф отбора ЧМ-2022 с Шотландией (3:1) и Уэльсом (0:1), а также в матчах Лиги наций с Ирландией (1:0), Арменией (3:0) и ответной игре с ирландцами (1:1).

Эдуард Соболь: карьера