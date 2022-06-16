Защитник национальной сборной Украины Эдуард Соболь, который стал трехкратным чемпионом Бельгии, был признан автором лучшего гола "Брюгге" в сезоне 2021/2022.
Об этом сообщает официальный сайт бельгийского клуба.
В завершившемся чемпионате Бельгии по футболу подопечные Альфреда Шройдера отличились 80 забитыми голами, однако именно гол украинца в ворота вице-чемпиона страны "Юниона Сент-Жиллуа" (1:0) в августе 2021-го обошел всех конкурентов по мнению болельщиков.
Напомним, 27-летний защитник после подачи углового и выноса мяча за пределы штрафной мощно пробил с лета, создав голкиперу соперника неразрешимые проблемы.
Видео гола Эдуарда Соболя:
Примечательно, что это был единственный гол Эдуарда Соболя в сезоне.
На счету украинского защитника 36 матчей за "Брюгге" во всех турнирах, в которых Соболь отметился также четырьмя ассистами.
Напомним, Эдуард Соболь из-за проблем со здоровьем не сумел помочь сборной Украины в поединках плей-офф отбора ЧМ-2022 с Шотландией (3:1) и Уэльсом (0:1), а также в матчах Лиги наций с Ирландией (1:0), Арменией (3:0) и ответной игре с ирландцами (1:1).
Эдуард Соболь: карьера
- Эдуард - воспитанник ДЮСШ ФК "Металлург" Запорожье.
- Соболь выступал за такие команды: "Металлург" Запорожье, "Шахтер", "Металлург" Донецк, "Металлист", "Заря", "Славия" (Чехия), "Яблонец" (Чехия).
- Соболь выступает за бельгийский "Брюгге" с 2019 года – сначала на правах аренды, а затем "Шахтер" продал защитника.
- В футболке "Брюгге" Эдуард сыграл 110 поединков - 3 гола, 14 ассистов.
- С "Шахтером" становился дважды чемпионом Украины, с "Брюгге" трижды выигрывал чемпионат Бельгии.
- За национальную сборную Украины Соболь сыграл 27 матчей.