Себастьян Феррейра эффектно наказал за ошибку голкипера соперника.

В субботу, 30 апреля, в поединке чемпионата США по футболу "Динамо" из Хьюстона принимало на своем поле ФК "Остин". Поединок завершился победой гостей со счетом 1:2.

Счет в игре открыли хозяева поля и сделали это безумно красиво. На 5-й минуте матча полузащитник "Динамо" Себастьян Феррейра заметил, что голкипер соперника Брэд Стувер вышел слишком далеко за пределы штрафной. Парагваец дошел ровно до центральной линии и запустил мяч в ворота за спину вратарю. Стувер был наказан не только голом, но и травмой, которую он получил после тяжелого приземления. Поединок он продолжить не сумел и был в итоге заменен.

Видео гола:

Несмотря на эффектный забитый гол в дебюте игры, "Динамо" не удалось выиграть этот поединок. Голы Дугласа и Дриусси принесли три очка "Остину".

После 9 сыгранных матчей ФК "Остин" лидирует в турнирной таблице Западной конференции чемпионата МЛС, имея в своем активе 20 заработанных очков. "Динамо" Хьюстон с 12 баллами идет на 7-й позиции.

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