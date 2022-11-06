Команда Лукаса Подольски сенсационно разгромила "Погонь".

В субботу, 5 ноября, состоялся поединок 16-го тура чемпионата Польши по футболу, в котором "Гурник" Забже, идущий на 10-й позиции, разгромил на выезде 4-ю команду первенства - "Погонь".

Несмотря на столь неожиданный исход, знаменитым этот матч сделал не результат, а фантастический гол Лукаса Подольски.

На 73-й минуте встречи знаменитый экс-нападающий "Баварии" и сборной Германии получил мяч на своей половине поля и мощно пробил по воротам соперника. Мяч предательски залетел за воротник голкиперу.

Видео дня

Видео гола:

После 15 сыгранных матчей "Гурник" с 20 очками занимает 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Польши. "Погонь" с 26 баллами идет на четвертой позиции.

Добавим, что Подольски выступает в чемпионате Польши уже второй сезон. Туда он перебрался из Турции, где последней его командой был "Антальяспор". В настоящее время бывшему футболисту сборной Германии 37 лет.

В этом сезоне Подольски сыграл в 13 матчах за "Гурник" Забже, сумел забить 4 мяча и отдал 6 результативных передач.

Лукас Подольски: карьера и достижения

Подольски является воспитанником немецкого футбольного клуба "Кельн". В составе "козлов" сыграл 181 матч, забил 86 голов и отдал 42 ассиста.

В 2006 году Лукас перебрался в "Баварию". В футболке мюнхенцев Подольски сыграл 106 игр, забил 26 голов и отдал 20 результативных передач.

С "Баварией" форвард становился чемпионом Германии и выиграл Кубок страны.

Также Подольски играл за лондонский "Арсенал", миланский "Интер", турецкие "Галатасарай", "Антальяспор" и японский "Виссел Кобе".

В составе национальной сборной Германии Подольски сыграл 130 матчей, в которых забил 49 голов.

С Германией в 2014 году становился чемпионом мира.

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