В пятницу, 28 июля, в рамках подготовки к новому сезону состоялся товарищеский поединок между "Бетисом" и "Бернли".
Битва испанского и английского клубов получилась огненной и завершилась со счетом 1:1.
Первыми отличились в этой игре футболисты "Бернли". На 27-й минуте встречи после передачи Аимна Аль Дахила забил Джордан Байер.
В концовке первого тайма Луис Фелипе в грубом подкате сбил Гудмунссона и исландец не сдержал эмоций. На поле случилась потасовка. В результате красные карточки получили Луис Фелипе и Йохан Гудмунссон.
В дебюте второго тайма "Бетис" заработал штрафной в центре поля. Экс-защитник "Барселоны" Марк Бартра увидел, что голкипер английского клуба Джеймс Траффорд вышел далеко из ворот, и нанес неожиданный удар со своей половины поля. Новоиспеченный чемпион Европы в составе сборной Англии U-21 не ожидал такого подвоха и не сумел справиться с ударом.
"Бетис" - "Бернли" - 1:1
Голы: Бартра, 50 - Байер, 27
Видео гола Бартры и обзор матча:
Добавим, что "Бетис" свой первый матч в рамках чемпионата Испании сыграет 13 августа против "Вильярреала". "Бернли" в первом туре АПЛ встретится с "Манчестер Сити". Игра запланирована на 11 августа.