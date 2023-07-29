Марк Бартра забил один из лучших голов летнего межсезонья.

В пятницу, 28 июля, в рамках подготовки к новому сезону состоялся товарищеский поединок между "Бетисом" и "Бернли".

Битва испанского и английского клубов получилась огненной и завершилась со счетом 1:1.

Первыми отличились в этой игре футболисты "Бернли". На 27-й минуте встречи после передачи Аимна Аль Дахила забил Джордан Байер.

В концовке первого тайма Луис Фелипе в грубом подкате сбил Гудмунссона и исландец не сдержал эмоций. На поле случилась потасовка. В результате красные карточки получили Луис Фелипе и Йохан Гудмунссон.

В дебюте второго тайма "Бетис" заработал штрафной в центре поля. Экс-защитник "Барселоны" Марк Бартра увидел, что голкипер английского клуба Джеймс Траффорд вышел далеко из ворот, и нанес неожиданный удар со своей половины поля. Новоиспеченный чемпион Европы в составе сборной Англии U-21 не ожидал такого подвоха и не сумел справиться с ударом.

"Бетис" - "Бернли" - 1:1

Голы: Бартра, 50 - Байер, 27

Видео гола Бартры и обзор матча:

Добавим, что "Бетис" свой первый матч в рамках чемпионата Испании сыграет 13 августа против "Вильярреала". "Бернли" в первом туре АПЛ встретится с "Манчестер Сити". Игра запланирована на 11 августа.

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