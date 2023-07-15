Андрей Ярмоленко считает, что несмотря на свой возраст, он все еще может помочь "Динамо".

Украинский нападающий Андрей Ярмоленко, который недавно вернулся в "Динамо", считает, что он сейчас в том возрасте, когда еще может демонстрировать высокий уровень игры и помочь "бело-синим" добиваться результата.

Форвард привел в пример звезд мирового футбола Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые продолжают выступать на высоком уровне в более солидном возрасте.

"Сейчас мне 33 года, пришло то время в моей карьере, где мне нужно думать о будущем. Понимаю, что мне осталось играть не так много на самом высоком уровне. Именно такой возраст, где я могу еще что-нибудь дать "Динамо". Не хотел приходить в таком возрасте, как 36 лет, когда понимаешь, что у тебя нет сил. Просто прийти хорошо закончить в команде, где тебя любят и ценят - я так не хотел. Я хотел прийти в команду и что-то ей дать. Смогу ли - покажет время. Но отдам все силы, 100%.

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Для меня 33 года - это просто цифры в паспорте. Если ты профессиональный футболист и следишь за собой, своим восстановлением, профессионально относишься, знаешь свое тело, понимаешь, что нужно делать для набора лучших кондиций - я не вижу в этом никаких проблем. Куча примеров - Месси выиграл чемпионат мира, Роналду, Модрич - лучший игрок "Реала" в 36-37 лет, Бензема.

Это просто стереотип. У нас в стране любят говорить, что после 30 - уже стар, не бежит. Да, с годами теряешь какие-то качества – возможно, скорость. Но приходит опыт, по-другому смотришь на футбол. Чувствуешь по-другому игру. Опыт, возможно, значит в футболе гораздо больше, чем скорость, удар или дриблинг. Это очень важная часть в футболе. Конечно, у каждого человека свое мнение - никаких проблем", - сказал Ярмоленко в интервью YouTube-каналу "Динамо".

Напомним, Ярмоленко вернулся в "Динамо" спустя шесть лет отсутствия. Форвард играл за "бело-синих" с 2006 по 2017 год. В его послужном списке 340 игр в составе киевского клуба, 137 забитых голов и 90 результативных передач.

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