Андрей Ярмоленко пытался достучаться до Тимощука, но это оказалось бесполезно.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко, который недавно вернулся в киевское "Динамо", рассказал о своем разговоре с Анатолием Тимощуком после начала полномасштабного вторжения России.

33-летний нападающий признался, что пытался достучаться до предателя Украины, но ему это не удалось сделать.

"Я позвонил по телефону Тимощуку и спросил, как ему спится. А он сказал: "Точно так же, как и тебе". Я сказал, что только я не в России. Был просто такой разговор… Послали друг друга… Для меня его нет, просто нет. После всего, что дала ему страна - и так поступить. Для меня он мертв", - заявил Ярмоленко в интервью YouTube-каналу "Динамо".

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Отметим, что Анатолий Тимущук после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину продолжает работать тренером российского "Зенита". Он ни разу не осудил военную агрессию России.

Раньше УАФ аннулировала тренерский диплом Тимощука, исключила его из реестра игроков сборной Украины, а также лишила всех государственных наград. Кроме того, Луцкий горсовет лишил Анатолия звания почетного гражданина города.

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