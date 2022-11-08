Халид Салман заявил, что гомосексуализм - это "повреждение разума".

Организаторы чемпионата мира-2022 по футболу, который 20 ноября стартует в Катаре, в очередной раз оскандалились гомофобными заявлениями.

Так, свое нетолерантное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества озвучил посол ЧМ-2022 и бывший футболист сборной Катара Халид Салман. Во время интервью немецкому каналу ZDF Салман заявил, что гомосексуальность является повреждением разума.

"Они должны принять наши правила. Это - харам. Я не строгий мусульманин, но почему это харам? Потому что это повреждение разума", – сказал Салман.

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"L'omosessualità è una malattia mentale". La dichiarazione rilasciata alla tv tedesca @ZDF dall'ambasciatore dei Mondiali di calcio del Qatar Khalid Salman. pic.twitter.com/LiVgGY6Bbn — Alekos Prete (@AlekosPrete) November 8, 2022

После этих слов к группе подошел представитель организационного комитета и попросил приостановить интервью.

"Очевидно, что эти комментарии ужасны", - заявила 8 ноября министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер, посетившая Катар неделю назад.

Сообщается, что организаторы чемпионата мира отказались от комментариев на этот счет.

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда организаторы ЧМ-2022 выражают очень неоднозначное отношение к представителям сексуальных меньшинств.

Как известно, арабское общество не терпит таких людей. Представителям ЛГБТ-сообщества даже дают советы, как никого не спровоцировать и подчеркивают риски и проблемы, с которыми они могут столкнуться во время пребывания в Катаре.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее УНИАН сообщал, что бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что ЧМ-2022 изначально планировалось провести в США, но после вмешательства экс-главы УЕФА Мишеля Платини и бывшего президента Франции Николя Саркози право принять мундиаль было отдано Катару.

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