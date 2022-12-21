Мбаппе, Варан и Дешам выступили главными мотиваторами сборной Франции в перерыве ЧМ-2022.

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу, который стал одним из самых зрелищных финалов в истории мундиалей.

В финальной битве за звание лучшей команды мира сражались национальные сборные Аргентины и Франции и завершилась эта игра победой южноамериканцев в серии пенальти.

После первого тайма аргентинцы выигрывали со счетом 2:0, но Франция смогла совершить выдающийся камбэк во втором тайме и сравнять счет.

Видео дня

В дополнитеное время Франции удалось еще раз отыграться, после того как Месси вывел Аргентину вперед.

Хет-триком в составе французов в финале катарского мундиаля отличился 23-летний нападающий Килиан Мбаппе.

Как сообщает RMC Sport, Мбаппе был еще и одним из главных лидеров команды в раздевалке, а не только на поле. На французском телевидении был показан момент с речью Килиана в перерыве финального поединка ЧМ-2022.

"Это финал чемпионата мира, это матч всей жизни. Хуже мы уже все равно не сделаем. Давайте вернемся на поле. Либо даем им играть, либо предлагаем немного интенсивности и вступаем в единоборства. Или делаем хоть что-нибудь, ребята.

Это финал чемпионата мира. Они забили два гола, но мы можем вернуться. Ну-ка, такое случается только раз в четыре года", - обратился Мбаппе к партнерам.

Также пытались вернуть веру команды в собственные силы главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и защитник "Ле Бле" Рафаэль Варан.

"Ребята, это не мы! Это не то мышление, с которым мы боролись друг за друга. Мы потеряли два-три мяча, начали опускать головы. Что это? Это неправильный менталитет. В первую очередь - мы бойцы. Мы боремся друг за друга. Черт возьми, ребята, не начинайте играть каждый сам за себя. Тут - команда. Это война, парни. Нам нужны все!", - сказал Варан.

"Ребята, я вам без обиды скажу. Вы видите разницу? Она заключается в том, что они играют в этом долбанном финале, а мы - нет!", - сказал Дешам.

Примечательно, что наставник сборной Франции после своей речи так сильно ударил кулаком по столу, что едва не травмировал руку.

"Я был очень недоволен в перерыве. Кроме того, я забил палец. У нас есть это качество - сила характера. Мне это нравится. Нельзя отпускать, все происходит очень быстро. Нужно верить до конца", - прокомментировал эпизод тренер французов.

В итоге слова Мбаппе, Варана и Дешама повлияли на футболистов и сборная Франции едва не стала чемпионом мира во второй раз кряду.

Напомним, сборная Франции выигрывала чемпионат мира в 2018 году, когда в финале победила сборную Хорватии. Всего в своей истории французы дважды становились победителями мундиаля.

Вас также могут заинтересовать новости: