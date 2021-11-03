Георгий Бущан считает, что счет не по игре.

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан прокомментировал домашнее поражение от "Барселоны" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Свой комментарий он дал в эфире MEGOGO.

"Я думаю, что счет точно не по игре, потому что и вратарь выручил их. Расстроены результатом. Мы настраивались и играли на победу. Это было видно. К сожалению, проиграли", - сказал Бущан.

При этом голкипер выразил мнение, что у "Динамо" еще есть шансы сыграть на евроарене весной:

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"Это не конец света. Перед началом ЛЧ нам тоже рассказывали. Мы не опускаем руки, у нас еще два матча. Мы можем еще весной быть в еврокубках".

"Динамо" - "Барселона": итоги матча

"Матч "Динамо" - "Барселона" завершился со счетом 0:1. Единственный гол забил Ансу Фати.

"Динамо" не смогло забить во всех четырех матчах группового этапа ЛЧ в этом сезоне.

Положение команд в группе Е после четырех туров: "Бавария" - 12 очков, "Барселона" - 6, "Бенфика" - 4, "Динамо" - 1.

"Динамо" в девятый раз проиграло "Барселоне" в 12 матчах друг против друга при трех победах.

В пятом туре ЛЧ "Динамо" 23 ноября будет принимать "Баварию".

Автор: Антон Дударь